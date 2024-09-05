Фонд защиты Bitget остается на уровне $390 млн в августе 2024 года, несмотря на турбулентность рынка
05 сент, 2024, 07:42 GMT
Виктория, Сейшельские острова, 5 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Bitget, ведущая биржа криптовалют и Web3 компания, продолжает поддерживать безопасности пользовательских активов даже в турбулентное время. Бирже опубликовала последнее обновление своего Фонда защиты за август 2024 года. Несмотря на то, что в августе отмечалась значительная волатильность рынка, Фонд защиты Bitget сохранил среднюю оценку в $390,7 млн. существенно превысив первоначальные обязательства компании в размере $300 млн.
Фонд защиты, созданный в декабре 2022 года в качестве важнейшего уровня безопасности пользовательских активов, является самофинансируемым и полностью прозрачным, хранится в общедоступных кошельках. Приверженность Bitget прозрачности и безопасности дополнительно подкрепляется доказательством резервов, обеспечивающим минимальный коэффициент резервирования 1:1 для пользовательских активов, и, согласно предыдущим обновлениям, Bitget поддерживает это соотношение значительно выше 150% с момента запуска.
В августе 2024 года Фонд защиты демонстрировал колебания, соответствующие движениям цен биткоина, поддерживая постоянный баланс BTC на уровне 6500 BTC. Фонд достиг максимума в $424,8 млн 2 августа, когда биткоин достиг своей максимальной цены в $65 358. Минимальное значение Фонда защиты было зафиксировано 6 августа, во время падения цены ВТС до $53 956, и составил $350,7 млн. Эти изменения подчеркивают способность фонда оперативно реагировать на рыночные условия, обеспечивая надежную систему защиты пользователей.
Грейси Чен, генеральный директор Bitget, прокомментировала: «Наша постоянная приверженность безопасности пользователей очевидна в прозрачном совместном использовании и поддержании нашего Защитного фонда даже в сложных рыночных условиях. Защищая активы пользователей значительными резервами, мы продолжаем укреплять доверие и предлагать безопасная торговая среда».
Фонд защиты Bitget остается важным элементом инфраструктуры безопасности, призванным защищать пользователей от непредвиденных рисков и нестабильности рынка. По мере того, как Bitget расширяет свое глобальное присутствие, компания остается непоколебимой в своей миссии по предоставлению безопасной, прозрачной и надежной платформы для торговли криптовалютой.
Чтобы проверить Фонд защиты Bitget, посетите здесь.
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