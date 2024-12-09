Защитный фонд Bitget вырос до $643 млн в ноябре 2024 года на фоне рекордного максимума биткоина

VICTORIA, Seychelles, 9 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Bitget , ведущая криптовалютная биржа и компания в сфере Web3, сообщает о рекордной оценке своего Защитного фонда, достигшей максимума в $643 млн 23 ноября 2024 года.

Фонд, созданный для обеспечения финансовой безопасности пользователей в условиях нестабильного рынка, значительно вырос параллельно с ростом биткойна, подчеркивая свою стабильность и ликвидность в развивающейся криптоэкосистеме.

В ноябре 2024 года Защитный фонд Bitget достиг пикового значения в $643 млн, что стало историческим максимумом на фоне роста цены биткойна до рекордных $95,686. Минимальная стоимость фонда за месяц составила $440 млн, когда биткойн упал до $67,793. Средняя оценка фонда за месяц составила около $556 млн, отражая общую тенденцию роста стоимости биткойна и стабильные показатели фонда.

"Рост нашего Защитного фонда демонстрирует нашу приверженность безопасности и защите активов пользователей, особенно в условиях стремительного роста рынка", — заявила Грейси Чен, генеральный директор Bitget. "С развитием индустрии Bitget продолжает устанавливать стандарты безопасности и прозрачности, предоставляя пользователям уверенность для исследования криптовалютных возможностей в условиях бычьего рынка", — добавила она.

Запущенный в 2022 году с начальным капиталом в $300 млн, Защитный фонд стабильно рос, предоставляя пользователям дополнительную защиту в условиях рыночных колебаний. Последняя оценка фонда отражает надежную стратегию управления рисками Bitget, обеспечивая беспрецедентную защиту активов в периоды повышенной рыночной активности. Ноябрьский рост BTC и всплески объемов торгов на платформе подчеркивают важную роль фонда в укреплении доверия пользователей в условиях роста рынка.

Помимо Защитного фонда, система Proof of Reserves от Bitget обеспечивает соотношение резервов 1:1, повышая прозрачность и доверие. Эти инициативы укрепляют позицию Bitget как ведущей биржи, предлагающей безопасную среду для инвесторов, ориентирующихся в быстро меняющемся криптовалютном ландшафте.