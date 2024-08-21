Криптовалютная биржа Bitget получила сертификат ISO 27001:2022, что подтверждает высокий уровень прозрачности и безопасности

Виктория, Сейшельские острова, 21 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- Bitget, ведущая криптовалютная биржа и компания в сфере Web3, с гордостью объявляет о получении сертификата ISO 27001:2022. Этот широко признанный сертификат, выданный Международной организацией по стандартизации (ISO), подтверждает усилия Bitget по поддержанию самых высоких стандартов информационной безопасности.

ISO 27001:2022 является международным стандартом, предоставляющим надежную структуру для создания, внедрения, поддержания и постоянного совершенствования систем управления информационной безопасностью (ISMS). Это последняя версия стандарта ISO 27001, которая включает обновления, учитывающие изменяющийся ландшафт информационной безопасности. Стандарт предоставляет систематический подход к управлению конфиденциальной информацией компании, обеспечивая ее безопасность. Сертификация доказывает приверженность Bitget защите данных клиентов, интеллектуальной собственности, информации о сотрудниках и других конфиденциальных активов.

Этот сертификат приносит многочисленные преимущества клиентам и партнерам Bitget, включая повышенное доверие и уверенность в том, что они могут полагаться на строгие стандарты безопасности, которые мы поддерживаем. Он также предоставляет Bitget конкурентное преимущество на рынке, демонстрируя наш проактивный подход к управлению и защите информации. Кроме того, получение ISO 27001:2022 помогает нам соответствовать различным нормативным и юридическим требованиям, снижая риск нарушений и связанных с ними штрафов. Процесс сертификации также привел к улучшению внутренних процессов, повышая общую эффективность и продуктивность нашей деятельности.

«Получение сертификата ISO 27001:2022 — это знак высоких стандартов безопасности, которые мы поддерживаем в экосистеме Bitget», — сказала Грейси Чен, генеральный директор Bitget. «Этот сертификат отражает нашу приверженность информационной безопасности и управлению рисками, обеспечивая соответствие самым высоким международным стандартам. Мы полностью уверены в нашей системе безопасности».

В рамках нашей приверженности безопасности, Bitget также поддерживает сложную систему доказательства резервов (Proof-of-Reserves), обеспечивающую прозрачность и доверие. Наши резервы регулярно проверяются для поддержания резервного соотношения не менее 1:1 для активов пользователей, что пользователи могут самостоятельно проверить с помощью нашего инструмента проверки с открытым исходным кодом MerkleValidator, доступного на GitHub. Кроме того, Bitget создала Фонд защиты на сумму более $300 миллионов, второй по величине в отрасли, чтобы обеспечить дополнительный уровень безопасности для активов пользователей. Наш подробный отчет о прозрачности работы предоставляет дополнительную информацию о наших текущих усилиях и внутренних показателях для поддержания лучших практик безопасности и операционной целостности.

Чтобы узнать больше о приверженности Bitget информационной безопасности и нашем недавнем получении сертификата ISO 27001:2022, посетите сайт Bitget.