Согласно отчету Bitget пользователи игр Tap-to-Earn (T2E) на TON играют в среднем в пять игр

Виктория, Сейшельские острова, 31 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- Bitget, ведущая криптовалютная биржа и компания Web3, недавно опубликовала отчет, основанный на опросе пользователей игр-тапалок (T2E) в Telegram. Опрос проводился путем распространения анкет в Telegram и собрал 10 534 актуальных ответа.

Что касается игровых предпочтений пользователей, данные опроса показывают, что примерно 86% респондентов играют в Hamster Kombat. Эта игра занимает значительную долю рынка в экосистеме TON. За ней следуют Tapswap и Blum, в них играют 79% и 78% пользователей соответственно. Yescoin и Catizen также входят в пятерку самых популярных игр. Примечательно, что 54% опрошенных участников сообщили, что играли в пять игр. Это указывает на высокую степень пересечения аудитории.

«Разработка игр T2E на TON привлекает значительное внимание отрасли. Эти проекты переживают беспрецедентный рост, а многие пользователи зарабатывают на жизнь с их помощью. Мы гордимся тем, что являемся одними из первых децентрализованных кошельков, которые полностью поддерживают экосистему TON. Чтобы помочь пользователям легко торговать активами TON и пользоваться TON dApp, мы поддерживаем более 50 основных dApp, например Catizen, Notcoin, Hamster Kombat и Yescoin. Более того, благодаря тесному сотрудничеству с TON мы ввели транзакции с нулевой комиссией за газ», — сказал Элвин Кан, операционный директор Bitget Wallet.

Децентрализованные кошельки, поддерживающие экосистему TON, являются важными инструментами для пользователей, играющих в игры Telegram. Согласно опросу, для 41% пользователей рекомендации друзей являются наиболее важным источником информации для выбора децентрализованных кошельков. Это подчеркивает важную роль «сарафанного радио». Кроме того, 31% и 27% пользователей узнают о децентрализованных кошельках через сообщества Telegram и игры, в которые они сейчас играют.

Пользователи игр T2E предпочитают мобильные приложения, в отличие от традиционных участников Web3, которые с большей вероятностью используют децентрализованные кошельки в расширении для браузера. Эта тенденция указывает на то, что Telegram и игры в мессенджере привлекли значительное количество новых пользователей в криптоиндустрию, тем самым изменив модели поведения пользователей. Это также объясняет, почему MetaMask не является предпочтительным кошельком для пользователей игр T2E. Самыми популярными кошельками с показателями использования 71% и 68% соответственно являются Trust Wallet и Bitget Wallet.

Отчет Bitget не только раскрывает поведенческие характеристики пользователей игр в экосистеме TON, но и предоставляет ценную рыночную информацию, которая поможет в оптимизации будущих продуктов и услуг. Продолжающееся развитие экосистемы TON и рост ее пользовательской базы обязательно принесут больше инноваций и возможностей в игровую и криптоиндустрию.

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