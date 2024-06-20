На Премаркете Bitget появится Hamster Kombat (HMSTR) до листинга на CEX

ВИКТОРИЯ, Сейшельские острова, 20 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Bitget, ведущая криптовалютная биржа и компания Web3, предоставила пользователям возможность получить ранний доступ к токенам HMSTR из популярной игровой экосистемы Hamster Combat через платформу премаркет-торговли. Благодаря этому пользователи могут получить возможность раннего ценообразования над HMSTR, что упрощает становление основным торговым рынком для актива после его листинга на различных биржах. Торги начнутся в 10:00 UTC 20 июня. Пользователи Bitget теперь имеют преимущество раннего доступа к токенам HMSTR, что позволяет им занимать позиции по покупке и продаже до официального запуска токена.

Hamster Kombat, увлекательная многопользовательская игра-кликер, представляет собой новое дополнение к жанру tap-to-earn в Telegram. Она быстро приобрела известность среди более чем 60 миллионов игроков, привлекая такое же внимание, как Notcoin (NOT). Она предлагает режим «Игрок против игрока» (PvP), в котором участники зарабатывают внутриигровые монеты, нажимая на экраны. Эти монеты можно конвертировать в токены HMSTR, которыми можно торговать в открытой сети (TON), что придает реальную ценность внутриигровым достижениям игроков

В игре представлены ежедневные задания, миссии и реферальная программа для увеличения потенциала заработка монет, а также повышения производительности. Интеграция Hamster Kombat с TON обеспечивает безопасные и прозрачные транзакции, повышая доверие и взаимодействие между игроками.

Премаркет Bitget — это стратегический инструмент, предназначенный для активных трейдеров и инвесторов, ищущих ранний доступ к перспективным токенам. Эта функция расширяет возможности пользователей, позволяя им торговать токенами, такими как HMSTR, до того, как они станут доступны на более широком рынке. Сосредоточившись на предварительной листинговой торговле, Bitget стремится превратить свою экосистему в комплексное решение как для начинающих, так и для опытных трейдеров.

Платформа премаркет-торговли токенами HMSTR в настоящее время доступна для пользователей Bitget, предоставляя им возможность участвовать в ранней торговой деятельности.

Эта инициатива согласуется с более широкими целями Bitget по расширению своего спотового рынка и различных других торговых коридоров. Ориентируясь на предоставление пользователям возможности инвестировать в популярные и ценные проекты, Bitget в настоящее время входит в десятку лучших платформ для спотовой торговли криптовалютой с более чем 900 монетами и более чем 1000 парами. Bitget продолжает лидировать на рынке криптодеривативов: 4 мая индикатор открытого интереса (OI) превысил $6 млрд, обеспечив значительную долю в 25% от общего рынка. В прошлом месяце Bitget зафиксировала самый высокий ежемесячный приток среди всех централизованных бирж: новый капитал составил $975,4 млн, что укрепило ее позицию лидера отрасли.

Премаркет Bitget, запущенный в апреле 2024 года, предоставил пользователям ранний доступ к таким проектам, как EigenLayer (EIGEN), Merlin Chain (MERL), Renzo (REZ), BounceBit (BB), Meson Network (MSN), Zerolend (ZERO), Notcoin. (NOT), ZeroLayer (ZRO), ZkSync (ZKSYNC) и теперь Hamster Combat (HMSTR).

Для получения дополнительной информации о токенах HMSTR посетите эту страницу.

О Bitget

Bitget, основанная в 2018 году, является ведущей в мире биржей криптовалют и компанией Web3. Обслуживая более 25 миллионов пользователей в более чем 100 странах и регионах, биржа Bitget стремится помочь пользователям торговать более разумно с помощью своей новаторской функции копи-трейдинга и других торговых решений. Bitget Wallet, ранее известный как BitKeep, представляет собой многосетевой криптокошелек мирового класса, который предлагает ряд комплексных решений и функций Web3, включая функциональность кошелька, обмен, NFT Marketplace, браузер DApp и многое другое. Bitget вдохновляет людей использовать криптовалюту благодаря сотрудничеству с заслуживающими доверия партнерами, включая легендарного аргентинского футболиста Лионеля Месси и многих других.

Для получения дополнительной информации посетите: Сайт | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet