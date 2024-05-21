Арт-автомобиль BMW от Джули Мерету отмечает мировую премьеру

ПАРИЖ и МЮНХЕН, 21 мая 2024 г. /PRNewswire/ --

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BMW впервые представила публике 20-й арт-автомобиль BMW в Центре Помпиду в Париже. Разработанный современной художницей Джули Мерету (Julie Mehretu) проект превращает гоночный автомобиль BMW M Hybrid V8 в перформативное произведение искусства, продолжая давнюю традицию арт-автомобилей BMW и соревновательных гонок. Всего через несколько недель после премьеры новинка в легендарной коллекции арт-автомобилей BMW примет участие в гонке «24 часа Ле-Мана».

«Весь проект арт-автомобилей BMW — это изобретение, воображение, раздвижение пределов возможного, — говорит Мерету. — Я не думаю об этом как о том, что можно выставлять напоказ. Я думаю об этом как о том, что будет участвовать в Ле-Мане. Это перформативная живопись. Арт-автомобиль BMW будет готов только после окончания гонки».

«Автомобили BMW Art Cars являются неотъемлемой частью нашей глобальной приверженности культуре, — говорит Оливер Ципсе, председатель совета директоров BMW AG. — Уже почти 50 лет мы сотрудничаем с художниками, которые так же увлечены мобильностью и дизайном, как и технологиями и автоспортом. Видение Джули Мерету в отношении гоночного автомобиля является чрезвычайно сильным вкладом в нашу серию арт-автомобилей BMW. Джули Мерету создала нечто большее, чем просто потрясающий арт-автомобиль. Ее идеи послужили для нас стимулом для расширения культурных обязательств наших арт-автомобилей по продвижению творчества молодых художников в Африке».

Сотрудничество включает в себя совместное обязательство провести серию общеафриканских семинаров по транслокальным медиа для художников и кинематографистов в различных африканских городах в 2025 и 2026 годах.

Дополнительная информация и графический материал доступны по адресу:

https://press.bmwgroup.com/kHUwg

Кристиане Пика (Christiane Pyka)

Докладчик BMW Group по культурным мероприятиям

Телефон: +49-89-382-40139

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