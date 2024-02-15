Ретроспективный показ BMW Art Car первой южноафриканской художницы Эстер Малангу (Esther Mahlangu)

КЕЙПТАУН, ЮАР, 15 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- Южноафриканский музей Изико и BMW рады представить выставку «Тогда я узнала, что рисую хорошо»: Эстер Малангу (Esther Mahlangu). Ретроспектива. Выставка, организованная Нонтобеко Нтомбелой (Nontobeko Ntombela), иллюстрирует творческий путь художницы длиной более чем 50 лет, ее расцвет как современного художника и завоевание мирового признания. Ретроспектива будет открыта для посетителей в Южноафриканской национальной галерее Изико с 18 февраля до 11 августа 2024 года. Отсюда она начнет свое мировое турне, остановившись в Художественном музее Уитса в Йоханнесбурге, Южная Африка, перед тем, как отправиться в Соединенные Штаты в начале 2026 года.

Малангу стала первой африканкой, которая расписала BMW Art Car в 1991 году. Это сотрудничество знаменовало собой важный момент в мире искусства, соединяя африканское искусство с современным автомобильным дизайном. В данную экспозицию войдет BMW 525i Art Car, расписанный Малангу, который возвращается в Южную Африку впервые за более чем 30 лет. Художницу также пригласили участвовать в 60-й Международной выставке La Biennale di Venezia, которую курирует Адриано Педроса (Adriano Pedrosa).

«Творческий путь Малангу — свидетельство страсти, новаторства и стойкости», — отметила организатор, Нонтобеко Нтомбела. «Ретроспектива воздает должное уникальному подходу Эстер Малагу к живописи, которая сочетает в себе африканские культуры с модерном и современностью. Выставка посвящена манере, таланту и новаторскому духу Малагу, символизирует ее самоотречение, самоопределение и творчество», — добавила она. С помощью языка цвета и формы выставка рассказывает о Вкладе Малагу в современное искусство на протяжении почти семидесяти лет. Собрано более 100 работ из коллекций по всему миру. Они демонстрируются параллельно с архивными фотографиями и короткометражным фильмом.

- Изображение доступно на AP –

Более подробную информацию можно найти по адресу:

https://press.bmwgroup.com/xrg56

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