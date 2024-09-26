Осенняя конференция DreamSmart: новый смартфон Meizu Lucky 08, геймерский электромобиль Z10 STARBUFF и другие технологические новинки

Пекин, КИТАЙ, 26 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания DreamSmart провела презентацию, в рамках которой представила новый смартфон Meizu Lucky 08, умные очки AR StarV View и StarV Air2, умное кольцо StarV Ring2 и уникальный электромобиль Z10 STARBUFF, совместно разработанный Meizu и Lynk & Co.

Новый Meizu Lucky 08 предлагается в в двух цветах: Star White и Meteor Black, оснащается 6,78-дюймовым дисплеем 8T LTPO с частотой обновления 144 Гц и разрешением 1.5K. Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 7s второго поколения, оснащен аккумулятором емкостью 6000 мАч и 100-мегапиксельной камерой. Кроме того, Meizu Lucky 08 обладает специальными кнопками для включения функций искусственного интеллекта и получил более 100 флагманских технологий ИИ.

Умные очки StarV Air2 AR оснащаются оптическим волноводным дисплеем и обладают весом всего 44 грамма. Устройство обладает ряд функций на базе искусственного интеллекта, в числе которых: перевод разговоров в реальном времени, интеллектуальная флэш-память, голосовой помощник и навигация.

Еще одна новинка носимой электроники, умные очки StarV View AR, отличается повышенной четкостью дисплея и использует технологию BirdBath для создания гигантского экрана, эквивалентного диагонали 6 метров. Реагируя на потребности пользователей с близорукостью, StarV View поддерживает регулировку близорукости от 0 до 600 градусов для левого и правого глаза соответственно без необходимости установки специальных линз.

StarV Ring2 — это инновационное умное кольцо «два в одном», которое осуществляет оценку риска возникновения гипергликемии. Оно поддерживает мониторинг артериального давления во сне, мониторинг изменения температуры тела и кислорода в крови, мониторинг сердечного ритма при физической нагрузке и другие функции. Кроме того, устройство упрощает процесс взаимодействия между устройствами DreamSmart благодаря способности управлять очками StarV Air2 и смартфонами Meizu.

Z10 STARBUFF — первый уникальный электромобиль для любителей киберспорта, совместно разработанный Meizu и Lynk & Co. Автомобиль оснащен первой в мире высокопроизводительной развлекательной кабиной для киберспорта Flyme Auto, которая по мощности сравнится с настольным компьютером. Новинка оснащена множеством передовых аппаратных компонентов, включая вычислительную платформу Ekatong Makalu, процессор для настольных ПК AMD V2000A, независимую видеокарту AMD RX6600M, водяное охлаждение, дисплей Samsung с высокой частотой обновления, твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ и высокоскоростной чип 5G. Компоновка кабины адаптирована для поклонников киберспорта, а также оснащена премиальной аудиосистемой Harman Kardon с 23 динамиками, обеспечивающей более захватывающее звучание в кабине.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2516629/image.jpg