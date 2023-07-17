Мини-ПК GEEKOM может стать следующим NUC

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 17 июля 2023 г. /PRNewswire/ -- В 2012 году компания Intel начала выпуск линейки мини-ПК Next Unit Computing (NUC), стремясь создать достаточно компактное решение, чтобы его можно было поместить на ладонь, но при этом достаточно производительное для повседневных вычислений. Хотя несколько моделей NUC по-прежнему являются бестселлерами на рынке, компания Intel решила отойти от дел.

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Несмотря на разочарование от ухода Intel с рынка, утешает тот факт, что GEEKOM, транснациональная компания по производству потребительской электроники, обещает сохранить идею Intel о компактных компьютерах. На самом деле, мини-ПК серии Mini IT от GEEKOM уже давно считаются лучшей альтернативой Intel NUC Pro.

Модель GEEKOM Mini IT12 по многим параметрам идентична модели NUC 12 Pro Wall Street Canyon. Оба мини-ПК имеют одинаковую форму и размер. Но в отличие от NUC 12 Pro, оснащенного процессором Core-P, GEEKOM позволяет потребителям выбрать более мощный 45-Вт процессор Core-H.

Не менее впечатляющими являются и возможности подключения GEEKOM Mini IT12. В комплект поставки входят два порта USB4 40 Гбит/с, три порта USB3.2 Gen2, один порт USB2.0, два порта HDMI 2.0, порт Ethernet 2.5 Гбит/с и 3.5-мм аудиоразъем. Мини-ПК поддерживает три накопителя и может выводить видео на 4 экрана одновременно.

При одинаковом наборе функций и эквивалентной производительности мини-ПК GEEKOM примерно на 30% дешевле своих Intel-аналогов. Например, Mini IT12 с Core i5-1240P, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD продается по цене 499 $, а NUC 12 Pro с теми же характеристиками - по цене 639 $.

Для кого-то Mini IT12 может показаться избыточным, но GEEKOM предлагает и другие приемлемые варианты. Mini IT11 - это, по сути, GEEKOM-версия NUC 11 Pro, а MiniAir 11 - прекрасная альтернатива NUC 11 Essential. Также важно отметить, что если покупатели уже рассматривают портативные компьютеры нового поколения, то им следует знать, что GEEKOM Mini IT13, будет оснащаться теми же процессорами 13-го поколения, что и NUC 13 Pro Arena Canyon, и дата выхода намечена на сентябрь.

Компания GEEKOM была основана на Тайване в 2003 году и уже 19 лет производит качественную компьютерную продукцию. Компания обладает профессиональной командой специалистов и предлагает клиентам онлайн-поддержку 24/7. Если вы задумываетесь о приобретении мини-ПК, то GEEKOM - это бренд, который не стоит недооценивать.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2154281/3000X1600.jpg

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