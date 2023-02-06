Мини-ПК GEEKOM mini Air 11 дебютирует в России

Тайбэй, Китай, 6 февраля 2023 г. /P RNewswire/ - GEEKOM, один из крупнейших в мире производителей мини-ПК, представил один из мини-ПК своей мини-серии - MiniAir 11, в России. Этот мини-ПК теперь можно приобрести в официальном интернет-магазине GEEKOM (RU).

Конфигурация и цены

Barebone: 10 200 рублей

8 GB RAM + 128 GB SSD: 11 915 рублей

8 GB RAM + 256 GB SSD: 15 664 рублей

Основные свойства продукта

Windows 11 Pro установлен на заводе-изготовителе и готов к использованию непосредственно из коробки.

Ультратонкий, компактный дизайн с размерами всего 117x112x34,2 мм.

MiniAir 11

ЦП 11-го поколения Intel® Celeron® обеспечивает бесперебойную и стабильную вычислительную мощность.

Высокая производительность обеспечивается двухканальной поддержкой памяти DDR4 32 GB.

Ваши потребности в массовом хранилище удовлетворяются за счет хранилища M.2 SSD с возможностью расширения до 1 TB.

Многочисленные порты для подключения различных устройств: беспроводное соединение по Bluetooth и Wi-Fi.

Обязательный номер, ежедневно Mini PC

Модель GEEKOM Mini 11 проста и универсальна в развертывании с тонким и упрощенным дизайном и множеством вариантов монтажа. Модель Mini PC, поставляемая в комплекте VESA mount, может устанавливаться на задней стороне монитора, телевизора или встроенной мебели - торговой стойки. Для обеспечения устойчивой производительности ее система оснащается четырехъядерным процессором Intel® Celeron®, двухканальной памятью до 32 GB и хранилищем твердотельных накопителей емкостью до ITB M.2. Включены качество и гибкость, а также поддержка двух дисплеев 4K, разъемов HDMI и Mini DisplayPort и нескольких портов USB.

В целом, MiniAir 11 — это бюджетный ПК с повседневными решениями для домашнего мультимедиа, приложений для малого и среднего бизнеса, киосков, совместной работы и потоковой передачи, цифровых вывесок и т. д. Оптимизируйте повседневные задачи, такие как просмотр веб-страниц, редактирование электронных таблиц, потоковая трансляция и легкие игры с помощью этого крошечного ПК. Создавайте, учитесь и совершенствуйтесь; оставайтесь на связи с друзьями и родственниками по всему миру. Испытайте надежную и безопасную производительность для современного рабочего места; подключайтесь и сотрудничайте из любого места. Какой фантастический ПК!

GEEKOM Новости

Последние новости! GEEKOM примет участие в 35-й Международной выставке информационных и коммуникационных технологий (SVIAZ 2023) в Москве, Россия, на стенде 22F32, павильон №2 ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР». Добро пожаловать в наш стенд с 10:00 до 18:00 11-13 апреля и с 10:00 до 16:00 14 апреля. У нас имеются мощные портативные мини-ПК, готовые для вас. Кроме того, мы будем проводить увлекательные игры и дарим фантастические подарки, такие как уникальные фигурки талисманов, чтобы украсить ваш день. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Нелли по адресу [email protected].

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1995517/MiniAir_11_picture.jpg

SOURCE GEEKOM