Грейси Чен (Gracy Chen) назначена генеральным директором биржи Bitget

ВИКТОРИЯ, Сейшельские острова, 28 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- Bitget, ведущая криптовалютная биржа и компания Web 3, объявляет о назначении Грейси Чен (Gracy Chen) генеральным директором (CEO) с мая 2024 года. Она сменит Сандру Лу (Sandra Lou), которая покинет компанию ради достижения собственных бизнес-целей. Грейси, за плечами которой более 10 лет опыта в управлении бизнесом, маркетинге и инвестициях, зарекомендовала себя как ведущая женщина-предприниматель в криптовалютном мире.

Начиная с 2014 года, работая ведущей на телевидении, Грейси все больше погружалась в динамичный мир технологии блокчейн и, конечно же, криптовалют, общаясь с такими авторитетными экспертами, как Тим Дрейпер. Каждое интервью не только дополняло ее шоу, но и углубляло интерес к этой развивающейся области. Растущая увлеченность темой вскоре вылилась в инвестиции в несколько криптовалютных стартапов, включая Bitkeep (в настоящее время Bitget Wallet), крупнейший мультичейн-кошелек Web 3 в Азии.

В июне 2022 года Грейси присоединилась к Bitget сначала в качестве управляющего директора (MD), руководя стратегией роста Bitget, когда платформа наращивала темпы глобального расширения. За последние два года ее исключительная способность управлять и вдохновлять многонациональные децентрализованные команды сыграла важную роль в навигации по быстро меняющемуся и высококонкурентному криптовалютному ландшафту. Одним из ее самых выдающихся достижений стало совместное руководство стратегией, которая позволила увеличить пользовательскую базу Bitget в четыре раза благодаря партнерству с легендарным футболистом Лионелем Месси, а также созданию мощной глобальной партнерской сети. Это укрепило позиции Bitget как криптовалютной биржи и платформы Web 3, входящей в топ-5.

«Для меня большая честь занять пост генерального директора Bitget», — сказал Грейси Чен. «За последние шесть лет, благодаря надежному фундаменту, который мы создали, и невероятной команде, которая работает рядом со мной, Bitget превратилась в ведущую криптовалютную платформу. Постоянно внедряя инновации в продуктовые предложения и создавая дополнительные преимущества для 25 млн пользователей, Bitget вошла в топ-5 платформ для торговли фьючерсами и топ-10 для спотовой торговли. Мне очень приятно продолжать участвовать в формировании этой отрасли, которая находится на острие инноваций и обеспечивает будущее цифровых финансов. Для меня большая честь возглавить такую динамичную группу, и я с нетерпением жду, когда мы достигнем новых высот в международном развитии!»

Грейси также выступает за создание более диверсифицированной и инклюзивной криптоиндустрии, возглавляя две инициативы по корпоративной социальной ответственности (КСО) в Bitget. Она возглавила запуск кампании #Blockchain4Youth в мае 2023 года, направленной на стимулирование распространения Web 3, вдохновляя молодое поколение на принятие криптовалют и блокчейна. Всего за год в партнерстве с более чем 50 учебными заведениями было привлечено более 6000 молодых талантов. Будучи ключевым инициатором инициативы Bitget #Blockchain4Her, она видит устойчивое будущее в интеграции инклюзивности и гендерного разнообразия в блокчейн-индустрию, обеспечивая женщинам равные возможности и представительство в этом трансформирующемся секторе.

Помимо своих обязанностей в Bitget, Грейси активно ищет возможности внести свой вклад в развитие криптовалютной сферы. В качестве обозревателя таких крупных изданий, как Forbes и Cointelegraph, она опубликовала более 50 статей, знакомящих читателей с блокчейном. Она также известна как судья первого криптовалютного реалити-шоу Killer Whales — программы, созданной совместно с голливудскими продюсерами. Цель шоу — выявить перспективные проекты Web 3 и дать им возможность оказать влияние на реальную жизнь. Благодаря своему вкладу в развитие криптовалют она была признана Global Shaper Всемирным экономическим форумом в 2015 году, а в 2023 году ее избрали членом Делового совета Forbes.

Грейси получила степень бакалавра в Национальном университете Сингапура (NUS) и степень MBA в Массачусетском технологическом институте (MIT).

О бирже Bitget

Bitget основана в 2018 г. и на данный момент является ведущей криптовалютной биржей и web3-компанией. Клиентами компании являются более 20 млн человек из 100+ стран и регионов. Платформа стремится помочь пользователям торговать более эффективно, используя новаторскую услугу копитрейдинга и другие торговые решения. Кошелек Bitget Wallet , ранее известный как BitKeep, — это мультичейн криптокошелек, который предлагает целый ряд комплексных решений и функций Web3, включая сервисы кошелька, обмен, маркетплейс NFT, браузер DApp и многое другое. Bitget вдохновляет всех пользоваться криптовалютами, сотрудничая с надежными партнерами, среди которых легендарный аргентинский футболист Лионель Месси и официальный организатор киберспортивных мероприятий PGL.

Дополнительные ресурсы: Сайт | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

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