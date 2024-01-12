Тайский девелопер Sansiri за 5 лет запустит на Пхукете 16 проектов на 15 млрд бат

Sansiri, самый надежный девелопер Таиланда с полным спектром услуг, объявляет стратегию запуска на Пхукете за 5 лет 16 проектов на общую сумму 15 млрд бат

ПХУКЕТ, Таиланд, 12 января 2024 г. /PRNewswire/ -- Г-н Апичарт Чутракул (Apichart Chutrakul), генеральный директор компании Sansiri Public Company Limited (SIRI), самого надежного девелопера Таиланда с полным спектром услуг, раскрыл информацию о том, что Sansiri рассматривает Пхукет в качестве стратегического направления и планирует в течение следующих пяти лет запустить там 16 новых проектов на общую сумму 15 млрд бат.

Mr. Apichart Chutrakul, Chief Executive Officer of Sansiri Public Company Limited "The Anasiri Paklok project is a collection of detached houses/villas situated in the Paklok, Phuket. Completed in August 2022, the project boasts a total of 259 units." The BASE Bukit, situated in the city-centre of Phuket, is a condominium project comprising 609 units spread across 8 floors. The project is expected to be completed by September 2025.

«Эти новые инвестиционные проекты укрепят положение компании Sansiri как первопроходца и ведущего девелопера на Пхукете, увеличив общую сумму инвестиций компании в этом туристическом городе мирового уровня к 2027 году до 36 млрд бат», — сказал он.

Подтверждая свое стремление служить местным и иностранным клиентам на этом расцветающем острове туризма и коммерции в течение долгого времени, в этом году компания Sansiri учреждает новую региональную штаб-квартиру на Пхукете, чтобы клиенты могли ощутить сконцентрированную на них философию бренда, а также воспользоваться прекрасным послепродажным обслуживанием.

Компания Sansiri, недавно признанная «Самым ценным брендом недвижимости 2023 года» — звание, которого удостаивается бренд в категории недвижимости с самой высокой будущей ценностью по состоянию на 2023 год, быстро расширяет свою деятельность как в Таиланде, так и за границей. Компания Sansiri со штатной численностью свыше 4 000 сотрудников за свою 40-летнюю историю построила более 400 проектов общей площадью более 5 млн кв. м по всему Таиланду и жилое здание в Лондоне, в каждом проекте уделяя особое внимание дизайну и удобству для жизни.

В Пхукете Sansiri укрепила свою 15-летнюю репутацию, имея портфолио из 21 проекта на сумму 21 миллиарда бат, включая такие значимые разработки, как Baan Mai Khao Phuket, THE BASE Central Phuket и THE DECK Patong, что является ярким примером неизменного стремления Sansiri к превосходству в разработке проектов.

«В компании Sansiri верят, что строят жизни, а не просто здания. С нашими инновационными продуктами, послепродажным обслуживанием и услугами консьержа мы предлагаем нашим жильцам не просто дом, а "образ жизни"», — сказал он.

Пхукет не только является быстро развивающимся туристическим направлением, но и ключевым экономическим и инвестиционным городом Таиланда. Активность инвесторов из Азии и Европы, желающих инвестировать в недвижимость на Пхукете, увеличивается с каждым годом. Благодаря сильному бренду и высокому качеству проекты компании Sansiri хорошо принимаются инвесторами. Недавно компания начала реализацию проекта THE BASE Bukit на Пхукете, в котором уже продано 80 % выставленных на продажу квартир. Другие проекты строительства кондоминиумов компании Sansiri также пользуются очень высоким спросом. Что же касается общей картины в сегменте малоэтажных строений, например вилл с бассейнами, они пользуются высоким спросом у иностранных клиентов.

Для ускорения развития Пхукета правительство выделило инвестиционные проекты общей стоимостью 148 млрд бат для срочного развития транспортной системы провинции. В том числе предусмотрено расширение аэропорта Пхукета, а также планируются инвестиции в автодороги и железнодорожный транспорт. Недавно правительство вместе с участвующими в этой инициативе общественными и частными организациям запустили схему «Пхукет без преступности», направленную на обеспечение безопасности зарубежных туристов.

«Благодаря всем этим характеристикам и инициативам Пхукет станет свидетелем экспоненциального роста. Как давний инвестор провинции, компания Sansiri готова поддерживать развитие города посредством долгосрочного стратегического плана инвестиций. Мы ведем диалог с нашими бизнес-партнерами и местными предпринимателями в поисках новых возможностей для инвестиций и совместно реализуем проекты, приносящие пользу все заинтересованным лицам и обществу», — сказал г-н Апичарт.

Агенты и брокеры по операциям с недвижимостью, заинтересованные в объединении усилий и развитии вместе с компанией Sansiri, могут подавать свои заявки по адресу [email protected]

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2313965/Pic_Anasiri_Paklok.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2313966/THE_BASE_Bukit_02__1.jpg