Группа компаний Skyworth, входящая в топ-6 мировых производителей телевизоров, расширяет свое присутствие и выходит на рынок России

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SKYWORTH Group

20 авг, 2024, 02:11 GMT

МОСКВА, 20 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания SKYWORTH, один из пионеров телевизионной индустрии во всем мире, выходит на российский рынок. Ее цель – обеспечить российскую аудиторию передовыми технологиями и продуктами высочайшего качества.

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Группа компаний Skyworth - крупный производитель «умной» бытовой техники и электроники, основанная в 1988 году, входит в топ-6 телевизионных брендов в мире и состоит из 20 высокотехнологичных компаний. Основной бизнес Skyworth Group охватывает интеллектуальные телевизионные системы, системы и оборудование для «умного дома», смарт- электронику, интернет-услуги и «зеленую энергетику». В корпорации по всему миру работает более 30 000 сотрудников. Более 30 лет Skyworth придерживается стратегии "В мире технологий нужно быть инновационным, внимательным к деталям и открытым к новым возможностям". В том числе благодаря этой стратегии компания владеет 13 500 патентами, завоевала более 100 международных наград за лучший дизайн и инновации и открыла 17 производственных площадок и 11 центров исследований и разработок по всему миру. Результаты компании впечатляют. Skyworth достигла первого места в глобальных продажах телевизионных приставок, первого места в продажах 100-дюймовых телевизоров и 1 место в продажах арт- телевизоров. Группа компаний Skyworth занимает первое место в Китае по количеству активированных пользователей смарт ТВ. Более 400 миллионов семей пользуются высокотехнологичными продуктами компании.

Skyworth обладает богатым ассортиментом продукции с самыми передовыми технологиями. На российский рынок компания выходит с несколькими линейками телевизоров. Дизайн OLED телевизоров серии BM разработан в сотрудничестве с Designworks, официальным дизайн-бюро BMW Group, и является примером слияния эстетики и высоких технологий. Абсолютно новый для российского рынка портативный телевизор Follow me со встроенной батареей (до 3 часов автономной работы) и весом 4,1 кг составит российским пользователям компанию, где угодно: на рыбалке, в поездке, на даче или во время встречи с друзьями. Телевизоры линейки Frame+ со встроенной галерей картин великих художников, сменными художественными рамками и возможностью крепления вплотную к стене превратит ваш дом или офис в художественную галерею. Также на российском рынке будут представлены современные высокотехнологичные телевизоры диагональю 100 дюймов по очень доступной цене. И линейка телевизоров с технологиями защиты зрения EYE Care, в продуктах которой используются самые последние инновации в защите зрения, такие как антимерцание (Flicker Free) и сниженный уровень синего излучения (Low Blue Light). А новейшая линейка телевизоров Magic Sound со встроенным саундбаром и функцией Караоке на основе искусственного интеллекта позволит российским пользователям легко устроить караоке-студию у себя дома.

Мы уверены, что широкий ассортимент продукции и инновационные технологии Skyworth произведут впечатление и будут тепло встречены на российском рынке. В будущем Skyworth продолжит упорно работать и стремиться к технологическим инновациям, чтобы предложить пользователям на российском рынке больше самых современных и технологичных продуктов. Тесно сотрудничая с локальными партнерами, Skyworth предоставит российским потребителям продукты высочайшего качества. Узнать больше о Skyworth и быть в курсе последних новостей можно на официальном сайте и в социальных сетях по ссылке https://bit.ly/4d7QR1B .

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2478428/Image1.jpg 

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