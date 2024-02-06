Платформа медиации TopOn официально поддерживает назначение ставок партнером Google (бета)

Увеличивайте доход: все издатели теперь имеют доступ к назначению ставок Google благодаря медиации TopOn

ГУАНЧЖОУ, Китай, 6 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- Мы с радостью сообщаем всем нашим издателям, что теперь издатели могут использовать назначение ставок партнером Google (бета) благодаря платформе медиации TopOn для оптимизации стратегий дохода от рекламы.

Назначение ставок партнером Google теперь предоставляет издателям доступ к Google Demand в качестве источника ставок на TopOn. Благодаря назначению ставок партнером Google издатели могут дать Google возможность (Google Ads, Display и Video 360) делать ставки на аукционах TopOn в режиме реального времени.

«Сегодня TopOn с радостью сообщает, что у вас появилось больше возможностей, так как назначение ставок Google сейчас доступно для всех издателей с использованием ставок в режиме реального времени. По мере продолжения динамического роста рынка мобильных приложений внедрение ставок в приложении становится все более важным для успеха монетизации», — сказал Гарри Янг (Harry Yang ), директор по маркетингу TopOn.

Ставки в приложении обеспечивают издателям множество преимуществ для увеличения прибыли. Те, кто внедряет методы назначения ставок, замечают повышенный спрос. Среди основных преимуществ издателей, которые используют ставки в приложении TopOn:

Увеличение прибыли

Рост общего дохода благодаря назначению ставок в режиме реального времени с доступом к наибольшим источникам рекламы. Благодаря этой автоматической интеграции разработчики могут сразу же пользоваться преимуществами наличия наибольшего партнера по назначению ставок для ставок на трафик. Когда каждый источник спроса делает ставки на открытом и честном аукционе в режиме реального времени, у вас появляется больше конкуренции для ваших запасов, что означает лучшую цену для каждого впечатления.

Полная прозрачность

Ко всем источникам спроса равное отношение, что обеспечивает честную среду для каждого источника.

Упрощение медиации

Устраняя необходимость в поддержке «водопадов», назначение ставок помогает вам повысить операционную эффективность, чтобы ваша команда могла сосредоточиться на более важных вещах для вашего бизнеса. Кроме того, назначение ставок позволяет вам с легкостью добавлять другие источники спроса, чтобы повысить конкурентность ваших запасов с минимальным влиянием на время ожидания и высвободить операционные ресурсы.

Долгосрочная устойчивость

Использование безопасной экосистемы, которая обеспечивает доверие и способствует удержанию пользователей.

Доступ назначения ставок Google к медиации TopOn — это важная веха для нас, что подчеркивает наше стремление к увеличению внедрения ставок в приложении и прозрачному и равному рынку. Мы с нетерпением ждем будущего сотрудничества с Google, чтобы наше сообщество издателей продолжило рост и инновации в этой сфере.

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