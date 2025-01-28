ИИ-процессор Toshiba TV выводит домашние развлечения на новый уровень

ГОНКОНГ, 28 января 2025 г. /PRNewswire/ -- На фоне ИИ-ландшафта прошедшей выставки экосистемы «умного дома» переопределяют ожидания потребителей. Являясь новаторским брендом в электронной промышленности, Toshiba TV продолжает расширять границы инноваций. Процессоры Toshiba TV REGZA с искусственным интеллектом переопределяют домашний просмотр, превращая каждый экран в умный и чувствительный холст, который понимает и предвосхищает стремление зрителей к развлечениям.

Познакомьтесь с будущим развлечений с помощью чипа с искусственным интеллектом

В основе технологических инноваций Toshiba TV лежит REGZA Engine ZRi, сложный процессор, который преобразовывает просмотр телевизора. Благодаря чистому разрешению 4K, улучшенному Dolby Vision IQ, этот интеллектуальный чип выходит за рамки традиционных технологий отображения. Его передовые алгоритмы машинного обучения анализируют каждый кадр с точностью, динамически настраивая параметры изображения и звука, чтобы оптимизировать четкость изображения, глубину цвета и общий развлекательный опыт для различных типов контента.

Переосмысление визуального и аудиовосприятия с помощью интеллектуальных технологий

Toshiba TV X9900 обеспечивает реалистичные визуальные эффекты с помощью миллионов самосветящихся пикселей, которые обнаруживают близлежащие цвета, предлагая качество 4K с контентом Full HD, раскрывая детали, о которых вы никогда не знали. От документальных фильмов о природе до спортивных трансляций, цветовое и теневое воспроизведение телевидения переносит зрителей в замечательные визуальные ландшафты. REGZA Power Audio Extreme обеспечивает иммерсивный звук, в то время как его психоакустическая технология усиления басов интеллектуально регулирует частоты, создавая мощный слуховой опыт, который трансформирует развлечения.

В эту эпоху быстрых инноваций Toshiba TV является пионером в техническом образе жизни. Пришло будущее домашних развлечений, Toshiba TV предлагает визуальное и аудиопутешествие, которое переопределяет семейные развлечения.

За дополнительной информацией обращайтесь на веб-сайт @Toshiba TV Global

О компании Toshiba TV

Обладая более чем 70-летним опытом в области производства телевизоров, компания Toshiba TV известна своим технологическим совершенством, инновационными идеями и революционными изобретениями. Ставя во главу угла превосходное качество изображения и звучания, Toshiba TV устанавливает новые стандарты в сфере развлечений. Черпая вдоховение в стремлении своих клиентов к совершенству, Toshiba TV предоставляет им ответственные продукты, делающие наш мир лучше. Уделяя пристальное внимание деталям и опираясь на достижения технического прогресса, компания Toshiba TV сочетает эстетически привлекательный дизайн, гарантию качества и репутацию бренда, чтобы подчеркнуть свою приверженность принципу аутентичности и искреннюю преданность потребителю, которая выражается в неизменной философии дизайна и высочайших стандартах качества телевизоров Toshiba.

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