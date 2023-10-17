Мировой тур UCI среди женщин 2023 г. пройдет на острове Чунмин, где начнется велогонка

ШАНХАЙ, 17 октября 2023 г. /PRNewswire/ -- Финальный этап Тура острова Чунмин -- Мировой тур UCI среди женщин 2023 г., кольцевая гонка по городу была последней возможностью для велосипедисток получить идеальный рейтинг.

Завершающий этап соревнований, третий этап или этап Чун-цзуна и кольцевая гонка по городу официально начался в 11:40. Во время гонки участницы в основном следовали большими группами, а последние 28 километров кто-нибудь постоянно пробовал вырваться вперед.

The Tour of Chongming Island

Выходя на последнюю милю, все спринтеры команды были на месте, и финальный спринт обладательница зеленой майки из команды ADQ из ОАЭ Консонни Киара (Consonni Chiara) прошла даже еще более исключительно, спринтовав с верхней позиции и победив в чемпионате, когда пересекла финишную линию. Ее личный общий балл также вырос до первого места, за что она получила желтую майку лидера.

Таким образом, Тур Чунмина в этом году подошел к концу. С 2003 года велогонки стали фирменным отличием Чунмина, и первый в Китае тематический парк, посвященный велоспорту, находится на острове, который также по данным информационного бюро Народного правительства района Чунмин Шанхая считается среди велогонщиков «велосипедным раем».

Милен Де Зоете (Mylene De Zoete), чемпионка первого этапа, отметила: «Это экологичный остров, и природная окружающая среда с велоспортом дополняют друг друга».

«Честно говоря, мне очень понравился прекрасный вид на протяжении всей трассы».

Единственный женский многодневный тур в Китае, а также квалификационное мероприятие Олимпийских игр 2024 г. в Париже, Тур острова Чунмин в этом году собрал 18 лучших женских команд велосипедисток со всего мира.

Луо Венхуа (Luo Wenhua), заместитель директора Бюро спорта Шанхая сказал, что Тур острова Чунмин по уровню не уступает Tour de France, Tour de Italy и другим подобным соревнованиям.

За три дня соревнований общая протяженность всех этапов составила 349,8 километра. Маршруты соревнований проходят по всем основным дорогам Чунмина и по мосту через реку Янцзы. Во время соревнований участники почувствовали очарование Чунмина, являющегося экологичным островом мирового уровня.

«Что касается выбора маршрута в этом году, он полностью отражает гармоничную интеграцию естественной природной среды и урбанистического развития района Чунмин», — сказал Сан Веймин (Sun Weimin), вице-председатель и генеральный секретарь Ассоциации велоспорта Китая.

Соревнования привлекли большое количество зрителей. Сопровождаемая своим отцом, Ли Сивен (Li Xiwen) встречала спринтеров на финише каждый день трехдневных соревнований. Шестилетняя болельщица проявляла большой интерес к увлекательным гонкам и велоспорту.

Вон Вейдон (Wang Weidong) ждал в субботу на финише самого захватывающего момента гонок вместе со своим сыном: «В четверг и пятницу я смотрел прямую трансляцию дома, а сегодня приехал к месту проведения соревнований».

«Я узнал, что уровень соревнований на острове Чунмин очень высокий, так как это отправная точка для Олимийских игр 2024 года в Париже», — сказал Вон.

По словам директора района Чунмин Ли Джун (Li Jun) велоспорт безвреден для окружающей среды, связан с низкими выбросами углерода, экологичное и модное спортивное состязание полностью соответствует природной среде экологичного острова Чунмин.

«Уровень проводимых на острове Чунмин состязаний по велоспорту повышался с мужских национальных шоссейных велогонок, затем были женские национальные велогонки и теперь мировой тур — влияние острова растет, сказал Ли.

В настоящее время 413-километровая велосипедная трасса, окруженная зелеными насаждениями, завершена. Город Ченджиа назван Главным управлением спорта городом велоспорта.

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Подпись: Тур острова Чунмин

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SOURCE Information Office of Shanghai Chongming District People's Government