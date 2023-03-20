Лучшие 3D-принтеры и аксессуары Anycubic участвуют в AliExpress 328 Anniversary

Высококлассные 3D-принтеры и аксессуары Anycubic участвуют в распродаже AliExpress 328 Anniversary

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 20 марта 2023 г. /PRNewswire/ – Известный во всем мире бренд 3D-печати объявил о том, что многие из его высококлассных принтеров можно приобрести в ходе распродажи AliExpress 328 Anniversary Sale, которая пройдет 20–26 марта 2023 г.

Среди прочего Anycubic представит один из своих самых популярных принтеров – принтер для моделирования методом наплавления (FDM) Kobra Neo и полимерный принтер Photon Mono 4K со скидкой 27% и 44% соответственно. Kobra, Kobra Max, Photon Mono X2, Photon M3 Plus и Photon M3 Max также будет доступны по сниженным ценам во время распродажи.

Anycubic AliExpress Anniversary Sale

Надёжные FDM-принтеры с автоматическим выравниванием для любых потребностей

Anycubic Kobra Neo был выпущен в конце 2022 г. и быстро набрал популярность как надежный FDM-принтер для начинающих. Предварительно собранные детали и части на 90% упрощают установку. С размером принта 220x220x250 мм не слишком сложно работать для начинающего. В комплект поставки входят и другие удобные функции, такие как система автоматического выравнивания Anycubic LeviQ и прямой привод, при этом на принтер действует скидка 27%.

Для смелых экспериментаторов Kobra Max определенно станет отличным выбором. Размеры печати 450x400x400 мм позволяют воплотить спроектированную модель всего за считанные секунды. В комплект поставки входит система автоматического выравнивания Anycubic LeviQ, двойная ось THREAD Z и датчик обнаружения износа, что обеспечивает быстроту, плавность и надёжность печати.

LCD Resin Printers – точность мелких деталей для перфекционистов

Фотополимерный принтер – отличное решение для точного воплощения мелких деталей. Anycubic Photon Mono 4K – это идеальный выбор как для новичков, так и для опытных производителей. Принт размером 165x132x80 мм отлично подходит для печати миниатюр размером, эквивалентным мини-мячу по регби. Благодаря мощной технологии LighTurbo Light Matrix экран с разрешением 4K обеспечивает чёткость деталей, превосходя другие принтеры.

Photon M3 Max подойдёт для печати больших размеров. Размер 298x164x300 мм позволяет распечатать одну большую часть или сразу много маленьких. Кроме того, Photon M3 Max оснащен экраном 7K, гарантирующим чёткость мелких деталей. Платформа с лазерной гравировкой гарантирует лучшую адгезию и эффективность. Кроме того, модернизированная модель Photon Workshop Anycubic делает использование принтеров со значением Anycubic на основе полимерных материалов еще более удобным в использовании.

Resin Products со скидкой

В случае печати из полимера необходима также станция промывки и отверждения, обеспечивающая универсальное решение для производства отпечатков. На агрегат Anycubic Wash&Cure Machine 2.0 действует скидка 33%, а Wash&Cure Machine Plus продаётся со скидкой 27%.

Кроме того, в продаже предлагаются ультрафиолетовые смолы Anycubic со скидкой 37%.

Информация о компании Anycubic

Компания Anycubic – занимается профессиональной 3D-печатью и специализируется на исследованиях и разработках, а также производстве и реализации 3D-принтеров. Изготовленные компанией доступные, высокопроизводительные и интеллектуальные принтеры используются как индивидуальными потребителями, так и школами и фирмами по дизайну продукции. С момента своего создания в 2015 году компания стремится развивать технологии 3D-печати, позволяющие людям из всех слоев общества раскрыть свое воображение и воплотить творческий потенциал в реальность. Более подробная информация о компании Anycubic представлена в официальном магазине Anycubic на платформе AliExpress.

Фото – https://mma.prnewswire.com/media/2035839/Anycubic_AliExpress_Anniversary_Sale.jpg

Логотип – https://mma.prnewswire.com/media/1834106/983dfccce373fc0ea429fda2723d269_Logo.jpg

SOURCE SHENZHEN ANYCUBIC TECHNOLOGY COMPANY LIMITED