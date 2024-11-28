Отчет Bitget за октябрь: рост и инновации на фоне растущего рынка
Информация предоставленаBitget
28 нояб, 2024, 10:15 GMT
ВИКТОРИЯ, Сейшельские острова, 28 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- В октябре 2024 года ведущая криптовалютная биржа и Web3-компания Bitget достигла значительных вех в расширении рынка, росте пользовательской базы и разработке инновационных продуктов. Основные события месяца включали стратегическое назначение руководителя, запуск новых инструментов и усиление позиций в развивающихся рынках.
Ключевые достижения
- Назначение Мин Лина в качестве Главного Делового Директора (CBO)
Мин Лин, ранее занимавший ключевые должности в Binance, присоединился к Bitget. Его богатый опыт в области регионального развития и соблюдения нормативных требований призван укрепить позиции компании на развивающихся рынках, способствуя локальному росту и совершенствуя глобальную стратегию.
- Бурный рост пользовательской базы Bitget Wallet
- 40 миллионов пользователей: База пользователей кошелька Bitget удвоилась за последние шесть месяцев, став вторым по количеству скачиваний криптоприложением в мире.
- Bitget Wallet Lite в Telegram: Новый продукт, привлекший 6 миллионов пользователей всего за несколько дней, обеспечивает удобные кроссчейн-транзакции и простую настройку. Особую популярность он получил в Африке, Южной Азии и на Ближнем Востоке благодаря растущему спросу на доступные крипторешения.
- Исследования и региональная стратегия
- Африка: Прогнозируется, что к 2025 году число пользователей криптовалют на континенте достигнет 53,89 миллиона благодаря молодой демографии и ограниченному доступу к банковским услугам.Восточная Европа: Экономические трудности стимулируют внедрение криптовалют и подчеркивают потенциал децентрализованных финансов.
- Telegram Mini App Store
Bitget расширил свою экосистему, запустив мини-магазин приложений в TON. Более 600 мини-приложенийпозволяют пользователям взаимодействовать с децентрализованными приложениями и инструментами блокчейна напрямую, что усиливает вовлеченность пользователей и способствует распространению Web3.
- Запуск BGSOL — токена для ликвидного стейкинга Solana
Новый токен позволяет пользователям одновременно получать награды за стейкинг и сохранять ликвидность для DeFi-активностей. Это соответствует миссии Bitget по максимизации полезности активов в децентрализованных экосистемах.
Позиция на рынке
- Более 45 миллионов пользователей и ежедневный объем торговли в $10 миллиардов.
- 800+ токенов и торговых пар, привлекающих как профессионалов, так и розничных трейдеров.
- Фонд защиты свыше $400 миллионов, укрепляющий доверие пользователей.
Глобальные мероприятия
На таких событиях, как Blockchain Life в Дубае, Bitget представила своё видение устойчивого роста. Участие компании подчеркнуло её приверженность инновациям, вовлечению пользователей и расширению рынка в динамично развивающемся секторе криптовалют.
Будущее Bitget
Отчет за октябрь демонстрирует стремление компании объединить CeFi и DeFi, расширяя доступ к децентрализованным финансам и сохраняя приоритет на безопасности и потребностях пользователей. Стратегические инициативы Bitget, учитывающие меняющиеся регуляторные ландшафты, обеспечивают компании устойчивый рост и лидерство в индустрии криптовалют.
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