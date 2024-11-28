Отчет Bitget за октябрь: рост и инновации на фоне растущего рынка

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Bitget

28 нояб, 2024, 10:15 GMT

ВИКТОРИЯ, Сейшельские острова, 28 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- В октябре 2024 года ведущая криптовалютная биржа и Web3-компания Bitget достигла значительных вех в расширении рынка, росте пользовательской базы и разработке инновационных продуктов. Основные события месяца включали стратегическое назначение руководителя, запуск новых инструментов и усиление позиций в развивающихся рынках.

Ключевые достижения

  1. Назначение Мин Лина в качестве Главного Делового Директора (CBO)
    Мин Лин, ранее занимавший ключевые должности в Binance, присоединился к Bitget. Его богатый опыт в области регионального развития и соблюдения нормативных требований призван укрепить позиции компании на развивающихся рынках, способствуя локальному росту и совершенствуя глобальную стратегию.
  2. Бурный рост пользовательской базы Bitget Wallet
    • 40 миллионов пользователей: База пользователей кошелька Bitget удвоилась за последние шесть месяцев, став вторым по количеству скачиваний криптоприложением в мире.
    • Bitget Wallet Lite в Telegram: Новый продукт, привлекший 6 миллионов пользователей всего за несколько дней, обеспечивает удобные кроссчейн-транзакции и простую настройку. Особую популярность он получил в Африке, Южной Азии и на Ближнем Востоке благодаря растущему спросу на доступные крипторешения.
  3. Исследования и региональная стратегия
    • Африка: Прогнозируется, что к 2025 году число пользователей криптовалют на континенте достигнет 53,89 миллиона благодаря молодой демографии и ограниченному доступу к банковским услугам.Восточная Европа: Экономические трудности стимулируют внедрение криптовалют и подчеркивают потенциал децентрализованных финансов.
  4. Telegram Mini App Store
    Bitget расширил свою экосистему, запустив мини-магазин приложений в TON. Более 600 мини-приложенийпозволяют пользователям взаимодействовать с децентрализованными приложениями и инструментами блокчейна напрямую, что усиливает вовлеченность пользователей и способствует распространению Web3.
  5. Запуск BGSOL — токена для ликвидного стейкинга Solana
    Новый токен позволяет пользователям одновременно получать награды за стейкинг и сохранять ликвидность для DeFi-активностей. Это соответствует миссии Bitget по максимизации полезности активов в децентрализованных экосистемах.

Позиция на рынке

  • Более 45 миллионов пользователей и ежедневный объем торговли в $10 миллиардов.
  • 800+ токенов и торговых пар, привлекающих как профессионалов, так и розничных трейдеров.
  • Фонд защиты свыше $400 миллионов, укрепляющий доверие пользователей.

Глобальные мероприятия

На таких событиях, как Blockchain Life в Дубае, Bitget представила своё видение устойчивого роста. Участие компании подчеркнуло её приверженность инновациям, вовлечению пользователей и расширению рынка в динамично развивающемся секторе криптовалют.

Будущее Bitget

Отчет за октябрь демонстрирует стремление компании объединить CeFi и DeFi, расширяя доступ к децентрализованным финансам и сохраняя приоритет на безопасности и потребностях пользователей. Стратегические инициативы Bitget, учитывающие меняющиеся регуляторные ландшафты, обеспечивают компании устойчивый рост и лидерство в индустрии криптовалют.

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