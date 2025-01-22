Биржа Bitget стала второй по величине криптовалютной экосистемой по числу пользователей

ВИКТОРИЯ, Сейшельские острова, 22 января 2025 г. /PRNewswire/ -- Bitget , ведущая криптовалютная биржа и Web3 компания, опубликовала свой отчет о прозрачности за 2024 год, который стал самым успешным с момента своего запуска в 2018 году.

Пользовательская база криптобиржи увеличилась с 20 миллионов в январе до более чем 100 миллионов в декабре, что составляет более 400%. Этот рост сопровождался значительным увеличением торговой активности: ежедневные объемы торговли выросли в 2 раза и достигли $20 миллиардов. Объем спотовой торговли вырос с $160 миллиардов в первом квартале до $600 миллиардов в четвертом квартале. Такие результаты стали возможны благодаря стратегическому подходу, конкурентоспособным предложениям, инновациям, ориентированным на пользователей, и глобальной экспансии.

С 2021 по 2024 годы база пользователей Bitget значительно выросла в различных регионах: в Южной Азии — на 200%, в Юго-Восточной Азии — на 140%, в Европе — на 67%, а в Латинской Америке и на Ближнем Востоке наблюдался существенный рост. Регион СНГ показал рост на 150%, а в Африке рост составил рекордные 300%.

Bitget инвестировала $30 миллионов в блокчейн The Open Network (TON) совместно с Foresight Ventures, поддерживая такие тренды, как GameFi и Tap-to-Earn. Быстрое увеличение объема транзакций и внедрение децентрализованных приложений на платформе TON сыграли ключевую роль в использовании рыночных возможностей.

Нативный токен платформы, BGB, вырос более чем на 1000%, увеличив свою стоимость в 10 раз и достигнув $8 к концу года. Внедрение механизма сжигания токенов, расширение их функциональности и обновление whitepaper способствовали этому росту. Программа ежеквартального сжигания токенов укрепила позиции BGB как ядра будущего роста экосистемы.

В 2024 году ключевые кадровые изменения определили траекторию развития Bitget. Грейси Чен, ранее занимающая должность управляющего директора, возглавила компанию, став единственной женщиной-лидером среди топ-10 глобальных бирж. Также к руководству присоединились Хон Нг в качестве главного юрисконсульта, Вугар Уси Заде как операционный директор и Мин Лин в роли директора по бизнесу. Эта команда сыграла стратегическую роль в реализации инициатив, улучшении соответствия требованиям и развитии, ориентированном на пользователей.

Bitget получила ряд ключевых лицензий, включая лицензию в Великобритании, лицензию Bitcoin Service Provider (BSP) в Сальвадоре и запустила локализованную биржу во Вьетнаме. Эти достижения соответствуют региональным стандартам и укрепляют глобальное присутствие компании.

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