Отчет Bitget за апрель 2024 года: торговый объем фьючерсами вырос на 146%

Виктория, Сейшельские острова, 29 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- Bitget, ведущая в мире биржа криптовалют и компания Web3, опубликовала ежемесячный отчет за апрель 2024 г., отметив значительные достижения по различным направлениям. Торговый объем фьючерсами Bitget вырос на 146% в первом квартале 2024 года, достигнув $1,4 трлн. Данные CCdata показали, что Bitget зафиксировала самый высокий прирост в 1,39% среди 14 крупнейших бирж деривативов, демонстрируя стабильный рост в этом квартале.

Bitget продолжает утверждать свое доминирование на рынке криптовалютных деривативов: 4 мая индикатор открытого интереса (OI) превысил $6 млрд, обеспечив значительную долю в 25% от общего рынка. В настоящее время Bitget сохраняет свои позиции: OI составляет $6,22 млрд. Выдающиеся результаты биржи дополнительно подчеркиваются тем, что общий объем открытых фьючерсных контрактов превышает уровень рыночной цены BTC, что указывает на бычье настроение среди трейдеров в отношении траектории цены биткоина.

В апреле произошел беспрецедентный рост числа новых счетов трейдеров деривативов на Bitget, что привело к рекордному росту на 23%. Примечательно, что 82% этих счетов открыли позиции в паре BTC-USDT. Впечатляет то, что открытые позиции BTC на фьючерсном рынке Bitget сохраняют доминирующую долю, постоянно превышающую 60%.

Играя ключевую роль в более широкой экосистеме, Bitget Wallet укрепил свою сеть сообщества, распределив 11,7 млн токенов BWB в ходе масштабного аирдропа. Эта инициатива, в которой участвуют более 1,06 млн адресов, подчеркивает расширение Bitget Wallet и его способность предоставлять взаимное вознаграждение своему сообществу.

Несмотря на общее замедление объемов торговли криптовалютой, спотовый торговый объем Bitget увеличился на 34,8%, а торговый объем фьючерсами вырос на 61,9%. По данным The Block, Bitget стала лидером по акциям открытого интереса (OI), превысив $6 млрд и составив 25% от общего рынка.

Bitget значительно расширила выбор активов, интегрировав в свою платформу 872 дополнительных токена, что привело к увеличению интереса и торговых объемов. Запуск платформы PoolX, сервиса майнинга, привлек значительное количество участников с высокими процентными ставками. Такие токены, как Kitten Haimer (KHAI), Dimitra (DMTR), Roost Coin (ROOST) и Nettensor (NAO), показали замечательную производительность, что повысило популярность PoolX.

Еще одним дополнением к экосистеме Bitget стал запуск премаркет-торговли, который позволяет участвовать в предварительной торговле новыми токенами. Эта функция повышает ликвидность и обеспечивает ранний доступ к перспективным проектам, таким как EigenLayer (EIGEN) и Merlin Chain (MERL).

Bitget запустила в Европе программу COO Apprentice : Web3 Leadership Program, которая является ключевым компонентом инициативы Blockchain4Youth. Эта инициатива предлагает участникам прекрасную возможность погрузиться в мир Web3. Под наставничеством высшего руководства Bitget, в том числе главного операционного директора Вугара Уси Заде, ученики пройдут практическое обучение и экспертное руководство.

В апреле Bitget произвела фурор своим активным участием в таких известных отраслевых мероприятиях, как Talentland в Мексике, Paris Blockchain Week и Blockchain Life, а также Token2049 в Дубае. Эти мероприятия послужили основными сетевыми платформами и предоставили глобальной аудитории представление об инновационной линейке продуктов Bitget.

В апреле 2024 года достижениям Bitget способствовал ряд инновационных стратегий, активное расширение сообщества, передовые улучшения продуктов и заметный рост доли рынка в криптоиндустрии. Неустанное стремление компании к расширению экосистемы и внедрению новых функций укрепляет ее позицию лидера в постоянно развивающейся криптовалютной сфере.

О Bitget

Bitget, основанная в 2018 году, является ведущей в мире биржей криптовалют и компанией Web3. Обслуживая более 25 миллионов пользователей в более чем 100 странах и регионах, биржа Bitget стремится помочь пользователям торговать более разумно с помощью своей новаторской функции копитрейдинга и других торговых решений. Bitget Wallet, ранее известный как BitKeep, представляет собой многосетевой криптокошелек мирового класса, который предлагает ряд комплексных решений и функций Web3, включая функциональность кошелька, обмен, NFT Marketplace, браузер DApp и многое другое. Bitget вдохновляет людей использовать криптовалюту благодаря сотрудничеству с заслуживающими доверия партнерами, включая легендарного аргентинского футболиста Лионеля Месси и официального организатора киберспортивных мероприятий PGL.