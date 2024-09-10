Кошелек Bitget достиг 12 миллионов активных пользователей в месяц, способствуя массовому внедрению криптовалюты через интеграцию с Web2

Виктория, Сейшельские острова, 10 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Bitget Wallet, ведущий Web3-кошелек, превысил отметку в 12 млн активных пользователей в месяц и стал самым скачиваемым Web3-кошельком. Интеграция с платформами Web2 позволяет Bitget Wallet сделать Web3 невидимым для пользователя, упрощая процесс регистрации и повышая доступность. Это привело к тому, что Bitget Wallet стал самым скачиваемым Web3-кошельком в мире, с почти 2 миллионами загрузок приложений только в августе, согласно данным App Store и Google Play.

Продвижение массового принятия через интеграцию с Web2

Алвин Кан, операционный директор Bitget Wallet, отметил, что впечатляющий рост компании в этом году во многом связан с глубокой интеграцией с платформами Web2, особенно с Telegram.

«Использование широкой пользовательской базы Telegram создало вирусный эффект, привлекая глобальную аудиторию, незнакомую с криптовалютой».

Важной частью стратегии Bitget Wallet является устранение технических барьеров для перевода пользователей из Web2 в Web3, делая сервисы Web3 более доступными благодаря упрощенным процессам. Используя безключевую технологию кошельков MPC (многопартийные вычисления), пользователи могут легко создавать и управлять кошельками с привычными логинами Web2, такими как email, Apple, Google или учетные записи Telegram.

После внедрения кошелька MPC с поддержкой сети TON взаимодействие с экосистемой Telegram/TON стало более удобным, и теперь более 40% пользователей Bitget Wallet используют именно TON MPC кошелек. Благодаря возможности входа в кошелек через Telegram и разработке торговых ботов для Telegram переход из Web2 в Web3 был упрощен, и количество созданных кошельков MPC увеличилось в 2,7 раза с момента открытия для пользователей Telegram.

Популярные игры формата T2E (Tap to Earn) в экосистеме TON также способствовали росту числа пользователей. Приложение Tomarket, поддерживаемое Bitget Wallet, привлекло более 20 миллионов пользователей всего за два месяца, что демонстрирует огромный рыночный потенциал.

Улучшение пользовательского опыта с помощью инноваций

Bitget Wallet стал лидером в индустрии благодаря «платформенному» подходу, объединяя несколько блокчейн-сетей и поддерживая все, от торговли криптовалютами до NFT и Launchpads, в одном удобном приложении. Его функции, такие как безключевые кошельки и абстракция аккаунтов, делают Web3 более доступным для новичков. Известный своим успехом в торговле мемкоинами, Bitget предлагает инструменты, такие как автоматическая настройка скольжения, транзакции без комиссии за газ, режимы быстрой торговли и отслеживание "умных денег" с поддержкой ИИ, чтобы помочь пользователям совершать более разумные сделки. Компания также запустила фонд BWB на $10 миллионов для поддержки новых блокчейн-сервисов и проектов. Это сделало Bitget основным кошельком для торговли мемкоинами на таких сетях, как Solana и Base.

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