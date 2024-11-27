Сообщество Bitget Builders превысило 5000 участников

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Bitget

27 нояб, 2024, 08:19 GMT

Виктория, Сейшельские острова, 27 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- Bitget, ведущая криптовалютная биржа и Web3 компания, объявила о расширении своей глобальной инициативы по набору участников — программы Bitget Builders Program, которая нацелена на создание динамичной сети мировых участников в криптоиндустрии. Программа направлена на продвижение массового принятия криптовалют, привлекая лидеров мнений и инфлюенсеров, чтобы ввести в экосистему цифровых активов следующий миллиард пользователей.

С момента запуска в июне 2023 года программа объединила более 5000 участников из более чем 55 стран, из которых свыше 1300 активно содействуют развитию Bitget. Участники играют ключевую роль в глобальной экспансии компании, организуя мероприятия для сообществ, продвигая крупные проекты и поддерживая локальное взаимодействие. Эти усилия способствовали укреплению бренда Bitget и его видимости в ключевых регионах.

Программа открыта для лидеров сообществ, контент-креаторов и энтузиастов криптовалют со всего мира, что соответствует стремлению Bitget к инклюзивности и разнообразию.

«Осведомленность о криптовалютах и блокчейне растет с каждым днем. Мы быстро развиваемся, чтобы удовлетворить потребности рынка. Это отличная возможность использовать нашу платформу для ускорения массового принятия и поддерживать людей, разделяющих эту цель. Работая с нашими сообществами, мы создаем армию сторонников, разделяющих видение Bitget — сделать криптовалюту доступной для всех», — отметил Вугар Уси-Заде, операционный директор Bitget.

Программа предоставляет платформу для участников, позволяя им выбирать роли, соответствующие их навыкам и интересам. Эти роли охватывают такие направления, как поддержка трейдинга, брендинг и создание контента, а также управление сообществами. Участники получают индивидуальные стимулы и доступ к ресурсам Bitget, что способствует их профессиональному развитию и вкладу в экосистему платформы. Лучшие участники также могут получить эксклюзивные награды.

Программа Bitget Builders Program является частью более широкой инициативы компании — Blockchain4Youth, которая нацелена на поддержку молодых талантов и инноваций в сфере криптовалют. Запущенная в мае 2023 года, эта инициатива соответствует видению Bitget о воспитании нового поколения лидеров, способных продвигать блокчейн-технологии по всему миру.

В следующей фазе программа планирует привлечь ещё больше участников, создавая сильную глобальную сеть сторонников криптовалют и блокчейна. Также Bitget планирует провести оффлайн-встречи и мировой тур, чтобы укрепить связи между участниками. Эти инициативы предоставят новые возможности для общения, совместной работы над проектами и обмена идеями в более интерактивной и персонализированной обстановке.

Благодаря этим собраниям Bitget намерен усилить чувство единства среди участников и вдохновить их на активное участие в росте и инновациях программы на глобальном уровне.

Если вы хотите присоединиться к программе Bitget Builders, посетите официальный сайт.

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