Токен Bitget Wallet (BWB) дебютирует на Bitget Launchpad

Информация предоставлена

Bitget

29 мая, 2024, 11:26 GMT

ВИКТОРИЯ, Сейшельские острова, 29 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- Bitget, ведущая мировая криптовалютная биржа и Web3-компания, объявила о запуске токена BWB Bitget Wallet на своем Launchpad. Продажа токена BWB будет осуществляться в период с 1 июня по 6 июня, а на спотовом рынке Bitget он появится в 20:00 (GMT+8) 6 июня 2024 года.

Будучи ведущей платформой для запуска токенов, Bitget Launchpad позволяет пользователям участвовать в сборе средств для перспективных и развивающихся проектов, предлагая взамен токены.

Continue Reading

Bitget Wallet — это не просто кошелек, а полнофункциональная децентрализованная экосистема и шлюз для пользователей в Web3. Согласно дорожной карте на 2024 год, кошелек Bitget Wallet объявил о запуске Bitget Onchain Layer — перспективного плана для будущих начинаний в Web3, который позиционирует себя как расширение сети и децентрализованное будущее экосистемы Bitget.

Помимо того, что BWB является официальным нативным токеном кошелька Bitget, он также играет важную роль в системе Bitget Onchain Layer. Powering the Bitget Onchain Layer — это экосистемный фонд BWB с капиталом $10 млн, который направлен на инкубацию и развитие партнерских проектов, созданных на основе Bitget Onchain Layer. Бесшовная интеграция внутри и вне сети ресурсов является ключевым элементом развития Bitget Onchain Layer, использующего модульно-функциональные DApps (MFDs) для обеспечения нативного доступа к различным финансовым сервисам Web3 из удобного приложения Bitget Wallet.

Токен BWB обладает широкими возможностями в экосистеме Bitget, расширяя права и возможности пользователей благодаря целому ряду функций. Он используется для управления, позволяя держателям токенов участвовать в процессах принятия решений. Пользователи также могут использовать BWB, чтобы получать вознаграждения, что еще больше увеличивает общую доходность. Токен также станет неотъемлемой частью оплаты за газ в нескольких сетях с будущим выпуском кошелька Account Abstraction (AA). Владельцы BWB получают доступ к мероприятиям Bitget Wallet, таким как Launchpad, Launchpool и аирдроп. Владение BWB также дает право на получение аирдропа от проектов, созданных на основе Bitget Onchain Layer, обеспечивая постоянную ценность и преимущества для держателей токена.

В период размещения BWB на Bitget Launchpad пользователи могут использовать для участия в продаже нативный токен Bitget — BGB. Цена обмена BGB будет объявлена после начала расчета периода удержания После закрытия окна обязательств токены BWB будут распределены между пользователями на основе их обязательств по BGB.

«Оценка ценности Bitget Wallet и токена BWB требует более широкой перспективы, чем оценка простого Web3-кошелька», — заявил Элвин Кан, операционный директор Bitget Wallet. «Децентрализованное будущее Bitget лежит в основе Bitget Onchain Layer, открытой и созданной совместными усилиями экосистемы, которая выступает в качестве промежуточного слоя для взаимодействия пользователей в Web3. В этих рамках токен BWB будет служить не только официальным токеном экосистемы Bitget Wallet, но и сердцем Bitget Onchain Layer».

«По мере развития нашей экосистемы токен BWB будет играть все более значительную роль в расширении возможностей и применении в рамках Bitget Onchain Layer, тем самым расширяя свою ценность и признание по мере развития экосистемы», — добавил он.

В марте 2023 года Bitget инвестировала еще $30 млн в Bitget Wallet (ранее известный как BitKeep), тем самым обеспечив себе контрольный пакет акций и послужив катализатором комплексного обновления бренда. Недавно Bitget Wallet представил подробную дорожную карту на 2024 год, которая включает в себя разработку Bitget Onchain Layer. Эта инициатива призвана повысить роль платформы как децентрализованного расширения и будущего ядра всей экосистемы Bitget.

О Bitget

Основанная в 2018 году, Bitget, является ведущей в мире криптовалютной биржей и Web3-компанией. Предоставляя сервис для более 25 млн пользователей в более чем 100 странах и регионах, биржа Bitget стремится помочь пользователям торговать более разумно с помощью своей новаторской функции копитрейдинга и других торговых решений. Ранее известный как BitKeep, Bitget Wallet - это мультичейн криптокошелек мирового уровня, который предлагает целый ряд комплексных Web3-решений и функций, включая функциональность кошелька, своп, NFT-маркетплейс, DApp браузер и многое другое. Bitget вдохновляет людей использовать криптовалюту благодаря сотрудничеству с надежными партнерами, включая легендарного аргентинского футболиста Лионеля Месси и официального организатора киберспортивных мероприятий PGL. 

Для получения дополнительной информации посетите: сайт  | Twitter  | Telegram  | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2424397/image_5031178_28963446.jpg

Другие материалы из этого источника

Отчет Bitget за апрель 2024 года: торговый объем фьючерсами вырос на 146%

Bitget, ведущая в мире биржа криптовалют и компания Web3, опубликовала ежемесячный отчет за апрель 2024 г., отметив значительные достижения по...
Грейси Чен (Gracy Chen) назначена генеральным директором биржи Bitget

Грейси Чен (Gracy Chen) назначена генеральным директором биржи Bitget

Bitget, ведущая криптовалютная биржа и компания Web 3, объявляет о назначении Грейси Чен (Gracy Chen) генеральным директором (CEO) с мая 2024 года....
Другие выпуски новостей из этого источника

Обзор

Image1

Cryptocurrency

Image1

Cryptocurrency

Image1

Banking & Financial Services

Image1

Computer & Electronics

Выпуски новостей схожей тематики