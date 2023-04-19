Выставка Boating Sanya & Sanya International Wine 2023 завершается с отличными результатами

Яхтенная выставка и выставка крепких спиртных напитков Boating Sanya & Sanya International Wine 2023завершается плодотворными результатами

САНЬЯ, Китай, 18 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- Проходившая с 13 по 17 апреля выставка Boating Sanya & Sanya International Wine 2023 завершилась оглушительным успехом. Общая выставочная площадь составила 125 600 кв. метров на воде и суше. Было представлено около 600 известных брендов яхт и катеров, оборудования для водных видов спорта, а также различные вина и спиртные напитки из Китая и со всего мира. Пятидневное мероприятие ознаменовало глобальный дебют всемирно известных яхтенных и винных брендов, и впервые в рамках Concours Mondial de Bruxelles (CMB), одного из самых престижных винных конкурсов в мире, состоялась церемония награждения для китайского региона в Санье.

2023 Sanya International Wine and Spirits Fair

Сочетая природные ресурсы Саньи с достижениями яхтенной индустрии, выставка 2023 Boating Sanya представляет собой уникальную экспозицию как на воде, так и на суше. В акватории представлен разнообразный выбор яхт и лодок от выдающихся брендов, таких как Heysea Yachts, Azimut Yachts, MOANA YACHTS, Nautique Boats и Leopard Catamarans. Следует отметить, что бренд Heysea впервые продемонстрировал свою модель Seaview 56 всему миру, а яхта Azimut Grande S10 совершила свой первый визит в порт свободной торговли Хайнань (Hainan FTP).

Проект Sanya International Yacht Center также дебютировал в качестве главного места проведения выставки. Этот центр представляет собой комплексный проект, благодаря чему он идеально подходит для саммита Yacht Summit Forum в рамках Всестороннего регионального экономического партнерства (ВРЭП), который состоялся во время выставки и собрал профессионалов отрасли для изучения возможностей индустрии.

В Международной ярмарке вин и спиртных напитков 2023 Sanya International Wine and Spirits Fair участвовали отмеченные наградами винодельческие предприятия и бренды из более чем 20 стран и известных регионов-производителей вин и спиртных напитков. На выставке был представлен впечатляющий выбор вин и спиртных напитков: более 800 брендов из 24 виноделен, тщательно отобранных Shanghai International Wine Challenge (SIWC), 60 брендов из 10 виноделен, отобранных CMB, и 75 брендов, представленных CNSC Duty Free Sanya. В общей сложности на выставке было представлено около 1 000 брендов вин и спиртных напитков, что сделало ярмарку выдающимся событием для любителей вина и спиртных напитков.

Во время ярмарки Совет по развитию туризма Саньи (STPB) в сотрудничестве с SIWC пригласил известных винных экспертов Жюльена Булара, Леона Ляна и Дай Сяокуня поделиться своими знаниями и опытом дегустации с любителями вина. STPB также пригласил гонконгских предпринимателей, представителей ассоциаций и знаменитостей, таких как Алекс Фонг и Кара Вай, посетить Санью и принять участие в мероприятии. Это было частью усилий STPB по расширению культурных связей и развитию экономического сотрудничества между Хайнанем и Гонконгом.

Одним из примечательных событий на выставке стала церемония награждения CMB, в ходе которой было вручено 15 высших медалей (Grand Gold), 83 золотых и 62 серебряных. Модель CMB считается одним из трех наиболее авторитетных международных винодельческих соревнований в мире, которые часто сравнивают с премией Оскарами в винодельческой отрасли и называют "Олимпиадой" винных мероприятий.

«Церемония вручения премий CMB привлекла сотни известных отечественных и зарубежных компаний и гостей, создав дополнительные возможности для сотрудничества и расширив бизнес-возможности города, – заявил Альберт Йип, генеральный директор Совета по развитию туризма Саньи (STPB). – Мы тепло приветствуем винные и алкогольные компании для инвестирования и создания бизнеса в Санье. Кроме того, мы искренне приглашаем организаторов выставок рассмотреть Санью в качестве места проведения мероприятий, поскольку после долгих лет быстрого развития город можно рассматривать как стильное, разнообразное и динамичное международное направление.

Это мероприятие станет новой отправной точкой для Саньи. Город будет развивать свои ресурсы и продолжит обеспечивать эффект полного погружения, что повышает его конкурентоспособность как международного туристического направления за счет сочетания выставок, фестивалей, конкурсов и выступлений.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2056817/2023_Sanya_International_Wine_Spirits_Fair.jpg

SOURCE Sanya Tourism Promotion Board