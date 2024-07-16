Отчет CCData: Bitget зафиксировала самый высокий рост доли рынка в первом полугодии 2024 года

Виктория, Сейшельские острова, 16 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- Bitget представила подробную информацию о растущей доле рынка. Данные опубликованы CCData в отчете о прогнозах на второе полугодие 2024 года.

CCData подчеркивает, что роль различных CEX меняется, поскольку они берут на себя новые функции и обязанности. Bitget продемонстрировала «наибольший рост» доли рынка на 38,4%, за ней следуют Crypto(dot)com и Bybit с 24,6% и 22,2% соответственно. В то же время у других крупных игроков — Coinbase, OKX и KuCoin — в сравнении с другими CEX наблюдался спад.

По данным CCData, после утверждения ETF на BTC и ETH в начале этого года, сумма открытых позиций резко возросла. В мае открытые позиции на биржах деривативов выросли на 30,5% — до $55,2 млрд, поскольку трейдеры надеялись извлечь выгоду из неожиданного одобрения спотовых Ethereum-ETF в США. За это время Bitget превзошла по темпам роста все основные биржи деривативов, увеличив сумму открытых позиций на 39,2%, в то время как такие крупные игроки, как Binance и OKX, зафиксировали рост на 33,2% и 22,1% соответственно.

Прозрачное отслеживание доказательств наличия резервов Bitget показывает, что за последние шесть месяцев объем активов пользователей в BTC, USDT, ETH вырос на 73%, 80% и 153%, что свидетельствует о притоке капитала в размере около $700 млн. По данным DeFiLama, в июне Bitget зафиксировала самый высокий приток капитала в размере $1,3 млрд, обогнав приток средств на Binance, OKX, Bybit и остальных крупных биржах.

CCData — это не единственный источник данных, который указал на рост и потенциал Bitget. Недавно Forbesвключил Bitget Token (BGB) в топ-10 самых высокодоходных токенов 2024 года со 100% ростом в первой половине этого года.

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