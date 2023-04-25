Новый CIO: звезда Джейсон Момоа станет руководителем острова Yas Island Abu Dhabi

В городе появился новый CIO: голливудская звезда Джейсон Момоа станет новым руководителем островаYas Island Abu Dhabi.

АБУ-ДАБИ (ОАЭ), 25 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- Yas Island Abu Dhabi — наиболее популярное туристическое направление в мире для отдыха и развлечений назначает Джейсона Момоа на должность нового руководителя острова. Американский актер Джейсон Момоа возьмет на себя обязанности комика Кевина Харта, который объявил об окончании своего правления на должности руководителя острова Яс в начале этого года.

Для просмотра мультимедийного пресс-релиза перейдите по ссылке:

https://www.multivu.com/players/uk/9164251-new-cio-jason-momoa-yas-island-chief-island-officer/

A new CIO is in town Hollywood sensation Jason Momoa paddles his way to Yas Island Abu Dhabi as the new Chief Island Officer Jason Momoa Yas Island CIO Campaign

В новом видеоролике-анонсе на фасаде отеля W Hotel зажигаются огни, чтобы поприветствовать Джейсона в качестве нового руководителя Yas Island Abu Dhabi, и Джейсон непринужденно, но в то же время грандиозно прибывает на сапборде, объявив о том, что призвание привело его к этой «фантастической работе». В своем первом выступлении в качестве руководителя острова Яс Джейсон Момоа с нетерпением ожидает возможности продемонстрировать поклонникам, как они могут # LiveItUpLikeMomoa.

Лиам Финдли, генеральный директор Destinations Miral, заявил следующее: «Мы рады назначить голливудскую звезду Джейсона Момоа на должность нового руководителя острова Yas Island Abu Dhabi. После прощальной кампании Кевина Харта мы получили многочисленные отзывы, и мы рады представить очередную историю успеха для поклонников. Yas Island Abu Dhabi продолжает развлекать гостей, предлагая лучшие в своем классе впечатления и развлечения, которые привлекают многочисленных посетителей со всего мира, мы с нетерпением ждем в ближайшие дни прибытия Джейсон Момоа в качестве новейшего руководителя острова».

Джейсон Момоа, несомненно, доставит на остров Яс свой инфекционный энтузиазм и энергию на 110%. Вас ждут приключения в Yas Waterworld Abu Dhabi и самые быстрые в мире американские горки в Ferrari World Abu Dhabi, это станет первым из многочисленных моментов Yas Marina Circuit пандемии Момоа.

Для просмотра видео перейдите по этой ссылке.

Поклонники могут настраиваться и следить за тем, как # LiveItUpLikeMomoa на страницах острова Яс в социальных сетях: Facebook, Instagram и YouTube. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: https://www.yasisland.com/

Информация об острове Яс

Остров Яс, расположенный на золотом побережье Абу-Даби, всего в 20 минутах езды от центра Абу-Даби и в 50 минутах от Дубай, предлагает гостям широкий выбор возможностей для отдыха и развлечений. Здесь расположены такие известные тематические парки, как Ferrari World Abu Dhabi, Yas Waterworld и Warner Bros. World™ Abu Dhabi, и невероятные достопримечательности, такие как CLYMB™ Abu Dhabi и захватывающая гоночная трасса Yas Marina (на которой проводятся гонки FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND Prix™). Посетители откроют для себя целый мир развлечений на острове площадью 25 кв. км.

Остров Яс может похвастаться магазинами мирового класса в крупнейшем торговом центре в Абу-Даби, превосходными ресторанами на набережной Яс-Бэй, яркой ночной жизнью в Абу-Даби и превосходным гольфом на поле Yas Links. Остров предлагает круглогодичные захватывающие музыкальные, развлекательные и семейные мероприятия, а также десять потрясающих отелей, включая W Abu Dhabi - Yas Island, Hilton Abu Dhabi Yas island и WB™ Abu Dhabi — первый в мире тематический отель Warner Bros. На территории этого острова, насчитывающего более 165 ресторанов, также имеются крытые и открытые концертные площадки, включая WHITE Abu Dhabi и Etihad Arena, все из которых предлагают широкий спектр услуг для посетителей, охватывающие все достопримечательности.

С открытием в этом году парка SeaWorld Abu Dhabi остров Яс продолжает пополнять свой невероятный список достопримечательностей.

Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу www.yasisland.com

Контакты для прессы:

Ридхима Сингх

[email protected]

Самахир Ахмед

[email protected]

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/2061326/Yas_Island_Momoa_Arrival.mp4

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2061437/Yas_Island_Jason_Momoa.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1979650/4001143/Yas_Island_Abu_Dhabi_Logo.jpg

SOURCE Yas Island