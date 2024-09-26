На Crypto Summit 2024 HTX DAO Подчеркивает Свою Ориентацию на Регион СНГ в Рамках Глобальной Экспансии

СИНГАПУР, 26 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- С 25 по 26 сентября на Crypto Summit 2024 HTX DAO произвела впечатление в качестве эксклюзивного спонсора своей регистрационной стойки и выступила в качестве ключевого партнера. Это демонстрирует приверженность HTX DAO расширению своего присутствия в регионе СНГ, который является жизненно важным рынком для глобального развития ее экосистемы, и демонстрирует ее уникальную децентрализованную модель управления. Благодаря саммиту развивающаяся экосистема привлекла широкий круг членов криптосообщества, разработчиков, партнеров и пользователей, что еще больше укрепило ее глобальное сообщество и децентрализацию.

Антон Беляков, операционный менеджер HTX в регионе CIS, выступил с основным докладом на тему "Создание КриптоБиржи 2.0: Как HTX DAO меняет подход к созданию бирж и вовлекает активное криптосообщество".

Беляков подчеркнул, что HTX DAO — это организация, которая может изменить наше представление о централизованных биржах, представляя децентрализованную биржу благодаря инновационному управлению и участию сообщества. По его словам, HTX DAO предоставляет своим пользователям, партнерам и членам комитета по управлению возможность участвовать в процессах принятия решений и поддерживать обмен мнениями для интеграции отзывов сообщества, инновационных решений и многого другого, что способствует быстрому развитию продукта.

Беляков также сообщил, что ценность токена управления HTX DAO, $HTX, неуклонно растет благодаря росту платформы и сжиганию токенов, направленному на ограничение предложения. В настоящее время токен торгуется на 24 биржах. С момента своего появления в начале 2024 года HTX DAO сожгла токенов $HTX на сумму $9 миллионов, а также получила $42,5 миллиона ликвидных средств, демонстрируя как прочную основу, так и большой потенциал, особенно в регионе СНГ.

Смотря в будущее, Беляков отметил, что у $HTX есть потенциал занять лидирующие позиции в качестве токена управления в сфере криптовалют, поскольку HTX DAO продолжает устанавливать новый стандарт для бирж, управляемых сообществом.

Этот Crypto Summit, проходящий в Москве с 25 по 26 сентября этого года, является крупным ежегодным мероприятием в сфере криптовалют и блокчейна в России и СНГ. Только что завершившееся мероприятие привлекло более 7000 посетителей, 70 докладчиков и 70 непосредственных участников. В этом году дискуссии были посвящены наиболее актуальным темам отрасли, включая инвестиционные возможности, тенденции рынка и регуляторные изменения.

HTX DAO выделила регион СНГ как благоприятный регион для развития сферы криптовалют, чему способствуют технологические инновации, активные сообщества и дух децентрализации. Несмотря на проблемы с регулированием и давление глобальных финансов, этот регион остается рынком с высоким потенциалом в рамках мировой криптоиндустрии. Только в августе доля HTX DAO и HTX на рынке выросла до 21,2% в этом регионе. В будущем HTX DAO планирует продолжить расширение своего бизнеса на рынке СНГ, а также увеличить свое присутствие на международном рынке.

Об HTX DAO

HTX DAO — это децентрализованная автономная организация, основанная на блокчейне, целью которой является революционизация децентрализованного управления и расширение сферы применения технологии блокчейн. Наше видение сосредоточено на открытых финансах и децентрализованной, токенизированной экономике. В основе HTX DAO лежит демократическое и прозрачное управление, находящееся в руках владельцев токенов $HTX. Мы тепло приглашаем персоналии и сообщества присоединиться к нашему путешествию, активно участвовать и вносить свой вклад, вместе формируя открытое и инновационное будущее мира блокчейна.

Для получения дополнительной информации о HTX DAO, пожалуйста, посетите www.htxdao.com.

Контакт

Ruder Finn Asia

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