Бесплатный DLC + скидка 40% на минимум! Мультиплеерный Roguelike «Вечеринка Апокалипсиса» теперь и на русском!

Бесплатное обновление от 26 июня добавило новые игровые режимы, механики. С 28 по 19 июля игру можно будет купить с 40%-ной скидкой.

МОСКВА, 27 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Китайская студия Breaker Games объявляет о релизе бесплатного DLC для своей многопользовательской онлайн-игры «Вечеринка Апокалипсиса» (Apocalypse Party), добавляющего режимы и механики, а также полную поддержку русского языка. В период с 28 июня по 19 июля вы сможете купить рогалик по историческому минимум со скидкой 40% — всего за 231 рубль!

Игра была выпущена 1 декабря прошлого года и с самого релиза попала в список бестселлеров Steam. За первую неделю её продажи превысили 100 000 копий. Apocalypse Party предлагает на выбор множество персонажей с уникальными талантами, разнообразное оружие, захватывающие боевые сценарии, что привлекало большое количество игроков. Рогалик идеально подойдёт для любителей PvP-сражений и игры в команде.

Более полугода русскоязычные геймеры не решались опробовать игру из-за отсутствия достойной локализации. По их просьбе, в очередном обновлении команда разработчиков, наконец, добавляет полную поддержку русского языка. Игроки, ранее сталкивающиеся с языковым барьером, получат возможность лично убедиться в высоком качестве тайтла.

Подробности обновления:

Уникальные персонажи для русскоязычного региона: совершенно новые герои, образ которых основан на культуре России и Японии — сибирский механик «Товарищ», токийский киберниндзя «Мокасиновая змея» и ещё два уникальных персонажа.

совершенно новые герои, образ которых основан на культуре России и Японии — сибирский механик «Товарищ», токийский киберниндзя «Мокасиновая змея» и ещё два уникальных персонажа. Синергия талантов: геймеры могут использовать таланты двух разных героев, потратив немного черепов.

геймеры могут использовать таланты двух разных героев, потратив немного черепов. Режим «Злой Дух»: проходите более сложные испытания, используя могущественную силу Злого Духа. После успешного выполнения испытания, Злой Дух усилит часть ваших талантов.

проходите более сложные испытания, используя могущественную силу Злого Духа. После успешного выполнения испытания, Злой Дух усилит часть ваших талантов. Новые таланты: добавлено 20 новых талантов разных категорий, переработаны и улучшены около 50 существующих талантов.

С момента выхода Apocalypse Party в прошлом году разработчики постоянно обновляли контент. И вот Breaker Games, наконец, выпустили обновление с русской локализацией, лимитированными героями, да ещё и приправили всё это скидкой в размере 40%! Игра, безусловно, заслуживает вашего внимания!

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Youtube: https://www.youtube.com/@Apocalypse_Party/videos