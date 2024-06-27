Бесплатный DLC + скидка 40% на минимум! Мультиплеерный Roguelike «Вечеринка Апокалипсиса» теперь и на русском!
27 июн, 2024, 09:00 GMT
Бесплатное обновление от 26 июня добавило новые игровые режимы, механики. С 28 по 19 июля игру можно будет купить с 40%-ной скидкой.
МОСКВА, 27 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Китайская студия Breaker Games объявляет о релизе бесплатного DLC для своей многопользовательской онлайн-игры «Вечеринка Апокалипсиса» (Apocalypse Party), добавляющего режимы и механики, а также полную поддержку русского языка. В период с 28 июня по 19 июля вы сможете купить рогалик по историческому минимум со скидкой 40% — всего за 231 рубль!
Игра была выпущена 1 декабря прошлого года и с самого релиза попала в список бестселлеров Steam. За первую неделю её продажи превысили 100 000 копий. Apocalypse Party предлагает на выбор множество персонажей с уникальными талантами, разнообразное оружие, захватывающие боевые сценарии, что привлекало большое количество игроков. Рогалик идеально подойдёт для любителей PvP-сражений и игры в команде.
Более полугода русскоязычные геймеры не решались опробовать игру из-за отсутствия достойной локализации. По их просьбе, в очередном обновлении команда разработчиков, наконец, добавляет полную поддержку русского языка. Игроки, ранее сталкивающиеся с языковым барьером, получат возможность лично убедиться в высоком качестве тайтла.
Подробности обновления:
- Уникальные персонажи для русскоязычного региона: совершенно новые герои, образ которых основан на культуре России и Японии — сибирский механик «Товарищ», токийский киберниндзя «Мокасиновая змея» и ещё два уникальных персонажа.
- Синергия талантов: геймеры могут использовать таланты двух разных героев, потратив немного черепов.
- Режим «Злой Дух»: проходите более сложные испытания, используя могущественную силу Злого Духа. После успешного выполнения испытания, Злой Дух усилит часть ваших талантов.
- Новые таланты: добавлено 20 новых талантов разных категорий, переработаны и улучшены около 50 существующих талантов.
С момента выхода Apocalypse Party в прошлом году разработчики постоянно обновляли контент. И вот Breaker Games, наконец, выпустили обновление с русской локализацией, лимитированными героями, да ещё и приправили всё это скидкой в размере 40%! Игра, безусловно, заслуживает вашего внимания!
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