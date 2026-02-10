Холдинг G42 и консорциум вьетнамских компаний решают строить национальную инфраструктуру ИИ и развивать потенциал аналитической обработки данных в Юго-Восточной Азии

FPT Corporation, Viet Thai Group и G42 подписали рамочное соглашение для наращивания цифровой трансформации Вьетнама

Партнерство, подкрепленное обязательствами в объеме 1 млрд долларов США по развертыванию ИИ- и облачной инфраструктуры с полным суверенитетом над данными

ХОШИМИН, Вьетнам, 10 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- Технологическая холдинговая группа G42, зарегистрированная в Абу-Даби, и консорциум, в который входят FPT Corporation и Viet Thai Group, подписали рамочное соглашение о сотрудничестве для развития суверенных возможностей ИИ и облачной инфраструктуры во Вьетнаме. Эта инициатива направлена на поддержку стремления Вьетнама стать обществом, опирающимся на искусственный интеллект, и ведущим центром ИИ в Юго-Восточной Азии, обеспечивая при этом национальный суверенитет над данными и стойкость цифровых технологий.

Names (Left to Right) 1. David Thai, Founder and CEO, Viet Thai Group 2. His Excellency Badr Al Matrooshi, Ambassador of the UAE to Vietnam 3. Ali Al Amine, Chief Commercial Officer, G42 International 4. Dr. Truong Gia Binh, Chairman, FPT Corporation 5. Nguyen Van Duoc, Chairman, Ho Chi Minh City People’s Committee 6. His Excellency Mansoor Al Mansoori, CEO, G42 International 7. Nguyen Manh Cuong, Vice Chairman, Ho Chi Minh City People’s Committee 8. Tu Vu Anh, CTO, FPT Corporation G42

Подписанное в Хошимине соглашение формализует всеобъемлющее партнерство и создает правовую, финансовую и нормативную базу, необходимую для распространения развертывания по всей стране. Партнеры выражают признательность правительству Вьетнама за дальновидный подход к развитию нормативно-правовой базы, которая позволит развертывать гипермасштабируемые центры обработки данных и внедрять публичное облако, обеспечивая Вьетнаму положение регионального лидера в области развития инфраструктуры ИИ. Это партнерство, подкрепленное обязательствами по потреблению в объеме до 1 млрд долларов США, представляет важную веху на пути цифровой трансформации Вьетнама и региона.

Консорциум и G42 объединяют взаимодополняющие возможности, необходимые для развертывания в общенациональном масштабе. FPT Corporation — крупнейшая во Вьетнаме компания по предоставлению информационно-технологических услуг, которая работает в более чем 30 странах, — вкладывает глубокие технические знания и понимание местного рынка. Viet Thai Group — ведущая группа, ориентированная на потребителя, в которую входят портфельные компании, работающие в таких секторах как кофе, общественное питание, розничная торговля и логистика, — вносит вклад в виде стратегических возможностей и межотраслевой аналитики. G42 — зарегистрированная в Абу-Даби холдинговая группа, специализирующаяся на искусственном интеллекте, — вносит передовые возможности в области инфраструктуры ИИ.

В соответствии с заключенным соглашением консорциум и G42 развернут значительные облачные мощности в трех центрах обработки данных во Вьетнаме, предоставляя высокопроизводительные ИИ- и облачные сервисы для поддержки рабочих нагрузок государственного и частного секторов.

Эта инициатива согласуется с более широкой миссией G42 по формированию глобальной и инклюзивной информационно-аналитической сети, объединяющей передовую инфраструктуру ИИ, облачные платформы и структуры управления для обеспечения возможностей ИИ по требованию при уважении национального суверенитета. Эта инфраструктура обеспечит Вьетнаму техническую основу для развития национальных инициатив в области ИИ как в государственном, так и в частном секторах, цифровой трансформации услуг и развертывания решений с поддержкой ИИ, адаптированных к национальным приоритетам.

«Это рамочное соглашение представляет собой новую модель национальной ИИ-трансформации, основанную на суверенитете, партнерстве и назначении, — сказал Али аль-Амин, коммерческий директор G42 International. — Мы благодарны правительству Вьетнама за их дальновидное руководство, а нашим партнерам, компаниям FPT Corporation и Viet Thai Group, за их приверженность созданию инфраструктуры, которая позволит Вьетнаму реализовать полный потенциал ИИ при сохранении суверенитета над данными и цифровой независимости».

«Вьетнам ясно понимает, что не может двигаться вперед в одиночку. В таких областях, как полупроводники, ИИ, облачные вычисления, большие данные и кибербезопасность, нужны стратегические альянсы с партнерами, на которых можно положиться и которым можно доверять. Лидеры продемонстрировали твердую приверженность, сформировали взаимное доверие, и теперь пришло время превратить эти обязательства в практическую реализацию, —сказал доктор Чыонг Гиа Бинь, председатель FPT Corporation. —

Эта инициатива ставит Вьетнам в авангард экономического развития в Азии, опирающегося на искусственный интеллект, поддерживая экономическое развитие и рост среднего класса во Вьетнаме. Наше партнерство с компаниями G42 и FPT создает инфраструктурную основу для долгосрочного роста и инноваций в разных секторах, — сказал Дэвид Тай, председатель и генеральный директор Viet Thai Group. —

Помимо развития инфраструктуры, наше партнерство включает в себя планы национальных программ обучения ИИ-навыкам и развития трудовых ресурсов, предназначенных для поддержки внедрения ИИ в органах государственного управления, в промышленности и науке.

После подписания Рамочного соглашения консорциум и G42 перейдут к следующему этапу реализации, включая окончательное распределение рабочих нагрузок между государственным и частным секторами, получение разрешений регулирующих органов на внедрение общедоступного облака и начало строительства объектов для инфраструктуры центров обработки данных. Эта инициатива должна принести значительный экономический эффект за счет прямых инвестиций в инфраструктуру, создания рабочих мест и приобретения Вьетнамом положения стратегического технологического центра в регионе.

О группе G42

G42 — это технологический холдинг и мировой лидер в области создания перспективного искусственного интеллекта для лучшего будущего. Группа G42 была создана в Абу-Даби и осуществляет свою деятельность по всему миру, доказывая, что ИИ является мощной силой, которая может использоваться во благо во многих отраслях. Во всех отраслях, от молекулярной биологии до освоения космоса, сегодня группа G42 видит экспоненциальные возможности. Чтобы узнать больше, посетите www.g42.ai.

О компании FPT Corporation

FPT — это глобальный технологический конгломерат со штаб-квартирой во Вьетнаме, предоставляющий услуги в областях информационных технологий, телекоммуникаций и цифровой трансформации. По состоянию на конец 2025 года компания FPT зафиксировала консолидированную выручку в объеме 70 113 млрд донгов и прибыль до налогообложения в размере 13 039 млрд донгов, что представляет собой рост в годовом исчислении на 11,6 и 17,8 %, соответственно, и близко соответствует целевым показателям прибыли, установленным в начале года. Технологический сектор, включая отечественные ИТ-услуги и глобальные ИТ-услуги, сохранил ключевую роль, обеспечив Группе 63 % общей выручки и 45 % прибыли до налогообложения. Две ИИ-фабрики компании FPT, расположенные в Японии и Вьетнаме, заняли 36-е и 38-е места, соответственно, в списке 500 самых высокопроизводительных вычислительных систем, опубликованном в июне 2025 года. Эта веха представляет стратегический прогресс, укрепляющий технологические возможности Вьетнама и положение компании FPT на глобальном рынке ИИ.

О компании Viet Thai Group

Компания Viet Thai International JSC (VTI), основанная в 1998 году, является одним из крупнейших операторов Вьетнама в потребительском и розничном секторе. Компания управляет разнообразным портфелем брендов в секторах кофе, пищевых продуктов и напитков, а также товаров повседневного спроса. Наш бренд Highlands Coffee является национальным чемпионом во Вьетнаме и мировым лидером в категории особых вьетнамских сортов кофе и признан одним из самых сильных потребительских брендов во Вьетнаме и в регионе. Наше предприятие насчитывает более 2000 торговых точек, работающих в 30 странах.

Компания VTI сыграла важную роль в развитии современной розничной торговли во Вьетнаме, а также является ведущим сторонником и «флагманом» распространения в мире лучших образцов вьетнамской культуры, напитков и кухни.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2889496/G42_and_Vietnamese_Consortium_Commit_to_Build_National_AI_Infrastructure_and_Develop_Southeast_Asia.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2158819/G42.jpg