Филлер Hyalmass от компании Maypharm получил сертификат CE для выхода на рынок Европы и Америки

Филлер Hyalmass с гибридной технологией от компании Maypharm получил сертификат CE для выхода на европейский и американский рынок

СЕУЛ, Южная Корея и НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- Филлер Hyalmass, который уже пользуется популярностью на южноазиатском рынке, особенно во Вьетнаме, на Филиппинах, в Таиланде и Китае благодаря гибридным технологиям и гиалуроновой кислоте высокой вязкости для достижения длительного эффекта, получил сертификат CE для успешного выхода на рынки Европы, Америки и т. д.

Maypharm’s Hyalmass filler Maypharm’s Hyalmass filler

Наряду с Metoo Fill, Sedy Fill, Metox, Mennus, Hairna и Eyebella, филлер Hyalmass прошел множество строгих предварительных клинических испытаний, чтобы гарантировать эффективность устройства. Филлер был разработан с добавлением местного анестетика — лидокаина — для снижения болевых ощущений во время процедуры. Он также содержит гиалуроновую кислоту, входящую в состав мягких тканей, и направлен на временное разглаживание морщин. Филлер Hyalmass изготовлен из гомогенной гиалуроновой кислоты, которая является собственным продуктом Maypharm и имеет высокий уровень биосовместимости.

Hyalmass — это косметическая процедура, направленная на восстановление объема и разглаживание морщин на лице. Данная процедура выполняется с использованием гиалуроновой кислоты — естественного вещества в организме, которое обеспечивает увлажнение и упругость кожи.

Уникальный толкатель в Hyalmass был разработан таким образом, чтобы для проведения процедуры пользователь мог вставить его с меньшими усилиями. Конструкция рукоятки специально разработана для рук разных размеров и предотвращает скольжение.

Основным преимуществом использования филлера Hyalmass является мгновенный и заметный результат. После процедуры пациенты могут ожидать улучшения внешнего вида кожи с морщинами, тонкими линиями и дряблостью, а также увеличения общего объема лица. Результаты могут держаться до 12 месяцев, а процедура является безопасной и эффективной для большинства людей.

В дополнение к косметическим преимуществам, филлер Hyalmass также может оказать положительное влияние на уверенность и самооценку человека. Благодаря восстановлению объема и разглаживанию морщин, пациенты могут чувствовать себя более молодыми и свежими, что может способствовать улучшению их общего самочувствия.

В заключение, филлер Hyalmass — это популярная косметическая процедура, которая предлагает простое и эффективное решение для восстановления объема и разглаживания морщин на лице. Независимо от того, хотите ли вы улучшить свой внешний вид или повысить уверенность в себе, это наиболее подходящий вариант лечения.

Компания Maypharm стремится стать производителем дермальных филлеров, известным благодаря безопасности и эффективности своей продукции, а также пользоваться наибольшим спросом на всех рынках: Азии, Ближнего Востока, Африки, а также Южной и Северной Америки.

Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: http://www.maypharm.net

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2056663/Maypharm_s_Hyalmass_filler.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2056664/Maypharm_s_Hyalmass_filler.jpg

SOURCE Maypharm