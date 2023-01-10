Хранилище Infortrend EonStor GS для медицинской радиологической информационной системы

Хранилище Infortrend EonStor GS обеспечивает новый уровень непрерывного обслуживания для медицинской радиологической информационной системы

ТАЙБЭЙ, 10 января 2023 г. /PRNewswire/ -- Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), ведущий в отрасли поставщик корпоративных хранилищ, внедряет сервис высокой доступности хранения данных в целях обеспечения бесперебойной работы больничной радиологической информационной системы (RIS). Сервис высокой доступности имеет активно-активную архитектуру, обеспечивающую резервы при сбое, что делает его идеальным для хранения критически важных данных, таких как данные о пациентах, радиологические снимкии платёжные документы.

RIS представляет собой программное обеспечение для хранения и управления данными медицинской визуализации. Она дополняет больничные информационные системы (HIS) и систему архивирования изображений и связи (PACS), ускоряя процесс радиологического обследования.

В рамках решения по хранению данных сервис высокой доступности имеет решающее значение для обеспечения стабильного и непрерывного рабочего процесса, гарантирующего полную обработку изображений RIS без прерывания хранения данных. Главное достоинство в том, что врачи могут в любое время получать доступ к данным о пациентах для точной диагностики в режиме реального времени в ходе консультаций или хирургических операций.

Для создания сервиса HA больничная система RIS использует два унифицированных хранилища EonStor GS в отдельных серверных помещениях. При двойной активно-активной конфигурации в случае отказа первичной активной системы из-за прерывания подачи питания или других инцидентов это переключение/отключение автоматически запускает вторую активную систему, при этом целевое время восстановления (RTO) близко к нулю. Сервис высокой доступности обеспечивает нулевой целевой показатель точки восстановления (RPO) с зеркалированием данных в обеих системах хранения.

С внедрением сервиса высокой дооступности в систему RIS повышается качество соглашения об уровне обслуживания (SLA), не нужно выполнять снимки повторно, что в противном случае привело бы к чрезмерным расходам для больниц и потере времени для пациентов. Это означает, что пациенты останутся довольнымии повысится вероятность их возвращения для следующей консультации.

«Благодаря тому что сервис высокой дооступности дополняет систему RIS, позволяя предоставлять непрерывные электронные медицинские услуги, создается взаимовыгодная ситуация как для медицинских организаций, так и для пациентов», — заявил старший директор по планированию продукции Фрэнк Ли (Frank Lee).

Подробнее о хранилищах EonStor GS

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Информация о компании Infortrend

Компания Infortrend (TWSE: 2495) занимается разработкой и производством средств для хранения данных с 1993 года. Благодаря ее особому акценту на внутреннее проектирование, тестирование и производство хранилища Infortrend обеспечивают производительность и масштабируемость в соответствии с новейшими стандартами, а также удобные для пользователей информационные сервисы, персональную послепродажную поддержку и несравненные выгоды. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: www.infortrend.com

Infortrend® и EonStor® — товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки компании Infortrend Technology, Inc. Другие товарные знаки принадлежат их соответствующим владельцам.

SOURCE Infortrend Technology