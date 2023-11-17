Компания Jiahui Health разрабатывает международную платформу CAR-T терапии в Китае

ШАНХАЙ, Китай, 17 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- 10 ноября 2023 г. в Национальном выставочном и конференц-центре в Шанхае успешно завершилась Шестая Китайская международная выставка импортных товаров (CIIE). В этом году компания Jiahui, являющаяся официальным поставщиком медицинских услуг Китайской международной выставки импортных товаров (CIIE) уже шестой год подряд, также оказывала на выставке медицинскую поддержку. Кроме того, компания Jiahui Health участвовала в выставке в составе торговой делегации и заключила ряд важных стратегических соглашений с ведущими мировыми медицинскими компаниями, одной из наиболее заметных среди которых является IASO Biotechnology.

Jiahui Health and IASO BioTherapeutics announced the strategic collaboration to jointly build a BCMA-targeted CAR-T Equecabtagene Autoleucel Injection treatment center.

Компании Jiahui Health и IASO Biotechnology объявили о расширении стратегического сотрудничества с целью создания центра лечения CAR-T инъекциями эквекабтагена аутолейцела (Equecabtagene autoleucel) направленными на В-клеточные антигены созревания и дальнейшего содействия долгосрочному устойчивому развитию международной платформы CAR-T терапии. Компания Jiahui будет и впредь уделять особое внимание международным достижениям в области лечения, лекарственных препаратов и технологий в интересах пациентов из Китая и других стран.

В Международном онкологическом центре Jiahui создана международная группа по CAR-T-терапии, которая успешно проводит лечение в сотрудничестве с различными компаниями, включая IASO Biotechnology и Fosun Kite. Междисциплинарная группа по CAR-T терапии компании Jiahui, возглавляемая доктором Вики Ли (Vicky Lee), директором Международного онкологического центра Jiahui и руководителем отделения медицинской онкологии Международного онкологического центра Jiahui, провела ряд исследований в области применения новых технологий в клинической практике и успешно разработала различные методы лечения для международного применения.

В сентябре в Китае первый иностранный пациент с лимфомой прошел курс лечения с применением инъекционного препарата для CAR-T терапии Akilenza; через три недели после окончания курса инъекций пациент был успешно выписан из международного госпиталя Jiahui. Помимо пациентов, успешно выписавшихся из больницы после получения курса CAR-T терапии, есть и ряд пациентов с гематологически-онкологическими заболеваниями из-за рубежа, которые решили пройти курс CAR-T терапии в Международном онкологическом центре Jiahui. В их число входят как иностранцы, длительное время проживающие в Китае, так и пациенты с миеломой, проживающие за границей и остро нуждающиеся в CAR-T терапии. Выбирая место для лечения, пациенты отмечали наличие в Jiahui современного оборудования и программного обеспечения, соответствующего международным стандартам, возможности комплексного лечения, межкультурную и многоязычную среду, комфортные условия и экономически эффективное применение CAR-T терапии.

Международный онкологический центр Jiahui (JICC), связанный с Международной больницей Jiahui в Шанхае, тесно сотрудничает с Массачусетской больницей общего профиля (MGH) и ее онкологическим центром. Международный онкологический центр Jiahui занимает передовую позицию в международной онкологии, интегрируя внутренние и внешние медицинские и социальные ресурсы для обеспечения комплексной диагностики и лечения в полном соответствии с концепцией всеобъемлющего медицинского обслуживания.

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