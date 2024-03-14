ЯРМАРКА JINHAN -- событие 2024 года и парад трендов в мире подарков и товаровдля дома

ГУАНЧЖОУ, Китай, 14 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- 49-я Цзиньханьская ярмарка подарков и товаров для дома (Jinhan Fair for Home & Gifts, сокращенно: ЯРМАРКА JINHAN) будет проходить с 21 по 27 апреля в Международном выставочном центре Пачжоу (Pazhou) в городе Гуанчжоу (Guangzhou), Китай. Мы с нетерпением ждем возможности показать покупателям модные новинки сезона. Собрав более 900 китайских производителей и более 300.000 наименований креативных товаров, к тому же рядом с Кантонской ярмаркой, мы стремимся предоставить покупателям возможность выбора подарков и товаров для дома в пределах одной площадки. На 49-й ЯРМАРКЕ JINHAN вы найдете самые модные и актуальные решения для домашнего интерьера, сезонного декора, садового дизайна, декоративной мебели, предметов домашнего обихода и текстиля, кухни и столовой и т. д. Давайте посмотрим, какие изюминки ожидают вас на ярмарке!

The 49th Jinhan Fair

На 49-й ЯРМАРКЕ JINHAN соберутся более 900 ведущих производителей, по большей части из традиционных центров индустрии подарков и товаров для дома, расположенных в провинциях Фуцзянь (Fujian), Чжэцзян (Zhejiang), Гуандун (Guangdong) и др. Эти ведущие производители располагают профессиональными и эффективными отраслевыми связями, которые могут обеспечить покупателям более конкурентоспособные цены на мировом рынке. Они представят свои качественные и оригинальные изделия, в дизайне которых используются комбинации различных материалов, такие как декоративные решения для домашнего интерьера с сочетанием металла и ротанга, геометрические вазы с изогнутыми линиями и узорами в горошек, красочная стеклянная посуда, светильники из натуральных материалов и др. Кроме того, во время 49-й ЯРМАРКИ JINHAN мы предоставляем услуги по подбору поставщиков, чтобы помочь покупателям более эффективно и точно подобрать подходящих поставщиков в соответствии со своими специфическими потребностями. (Дополнительную информацию можно получить по ссылке https://www.jinhanfair.com/purchase/copy-en.html.)

На 49-й ВЫСТАВКЕ JINHAN будут представлены все новейшие тренды в области домашнего декора, упомянутые выше. Не пропустите эту ярмарку! Не откладывайте на потом, зарегистрируйтесь, чтобы получить бесплатный бейдж и выиграть бесплатный авиабилет и отель по специальному тарифу, ПРЯМО СЕЙЧАС! По любым вопросам и для получения помощи обращайтесь к Элле Чанг (Ella Chung) по электронной почте ([email protected]). Дополнительную информацию можно получить по ссылке: https://i.jinhanfair.com/en/login?fromUrl=MTTY-49.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2361448/1.jpg