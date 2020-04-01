«ЛАНИТ-Интеграция» и Absen подписали VAP-соглашение о приоритетном сотрудничестве

Москва, 1 апреля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания «ЛАНИТ-Интеграция» (входит в группу компаний ЛАНИТ) и международный производитель LED-экранов и светодиодного оборудования компания Absen (SZSE:300389) подписали соглашение о приоритетном сотрудничестве. «ЛАНИТ-Интеграции» присвоен наивысший партнерский статус - Value Added Partner. Он подтверждает высочайшую экспертизу компании в области светодиодных решений Absen и позволяет получить расширенную техническую поддержку для своих заказчиков.

Рынок светодиодных экранов - один из самых динамично развивающихся. LED-экраны устанавливаются повсеместно: на городских билбордах, фасадах зданий, на объектах транспортной инфраструктуры, в торгово-развлекательные центрах, а также используются в корпоративном секторе. За счет модульной конструкции LED-экраны могут быть практически любых размеров и форм.

«ЛАНИТ-Интеграция» и Absen уже реализовали несколько совместных проектов. Выставочный павильон Московских центральных диаметров на площади Киевского вокзала был оснащен как внешним медиафасадом, так и внутренними LED-экранами. В Московском театре мюзикла было установлено пять быстровозводимых светодиодных экранов, которые позволяют сделать театральные постановки еще более захватывающими.

Леонид Жестев, руководитель отдела «Мультимедийные системы и видеоконференцсвязь» компании «ЛАНИТ-Интеграция»: «Соглашение о приоритетном сотрудничестве – закономерный шаг, который говорит о высокой квалификации технических специалистов отдела мультимедийных систем и взаимном доверии между ЛАНИТ и Absen. Уверен, что вместе мы сможем обеспечить наших заказчиков высокотехнологичными решениями и наилучшим на рынке уровнем сервиса, а соглашение позволит обеспечить максимально привлекательную стоимость этих решений».

Александр Лю, директор департамента рынка СНГ и России компании Absen: «С компанией ЛАНИТ у нас общий стратегический взгляд на рынок светодиодов. Я рад, что наше партнерство позволяет сделать еще один шаг вперед. Absen гордится развитием самой лучшей партнерской сети на поддерживаемых рынках. Добавление «ЛАНИТ-Интеграции», как нового VAP-партнера Absen в России, является частью обязательства Absen по развитию наших ключевых рынков».

О компании Absen

Основанная в 2001 году, Absen является ведущим мировым производителем светодиодных дисплеев. Компания известна своим глобальным присутствием, полным спектром услуг и высококачественной продукцией для проведения прямых трансляций, мероприятий и проката. Благодаря постоянным инновациям и развитию, компания Absen уже 11 лет подряд является крупнейшим китайским экспортером светодиодных панелей. Имея в штате более 2000 сотрудников, Absen присутствует в более чем 120 странах и сыграла важную роль в успехе более 30 000 проектов и инсталляций по всему миру.

О компании «ЛАНИТ-Интеграция»

«ЛАНИТ-Интеграция» – ведущий системный интегратор, флагманское подразделение ГК ЛАНИТ, образованное в 2008 г. на базе Департамента сетевой интеграции ЛАНИТ. В активе компании – уникальный проектный опыт, накопленный командой за многие годы работы на рынке системной интеграции.

Сопутствующие ссылки

http://www.absen.com



SOURCE Absen.com