Компания NEOM объявляет о начале реализации проекта Epicon - роскошного прибрежного туристического направления на берегу Акабского залива
15 нояб, 2023, 14:55 GMT
NEOM, Королевство Саудовская Аравия, 15 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- Совет директоров NEOM, компании, непрерывно развивающей северо-запад Саудовской Аравии, сегодня объявил о создании новейшего роскошного туристического направления под названием Epicon, предлагающего также жилую недвижимость на берегу моря.
Находящийся на берегу Акабского залива проект Epicon устанавливает новые стандарты гостеприимства и архитектуры. Две удивительные башни – одна высотой 225 м, а другая – 275 м, возвышаются на фоне пустынного ландштафта NEOM, как сверкающий миражВ них расположится отель экстра-класса на 41 номер и роскошные резиденции, состоящие из 14 люксов и апартаментов. Недалеко от отеля находится курорт Epicon, где гости могут отдохнуть в атмосфере спокойствия и изысканности в 120 номерах и 45 потрясающих пляжных бунгало.
Задуманный как ворота в будущее, проект Epicon предлагает отвлечься от забот и стрессов повседневной жизни. Будь то отдых в пляжном клубе, посещение спа-центра с индивидуальными оздоровительными процедурами, знакомство с окружающей природой, занятие одним из многочисленных видов водного спорта или ужин в ресторанах, где можно получить незабываемые кулинарные впечатления, – Epicon сможет порадовать всех гостей и жителей.
Epicon – прекрасное место как для путешествия, так и для проживания и процветания. Его гостям и жителям доступны поистине захватывающие впечатления, пробуждающие вкус к жизни. Роскошные резиденции и пляжные виллы приглашают испытать совершенно новый уровень наслаждения благодаря передовым инновациям, услугам мирового класса и превосходным ощущениям, позиционируя курорт как эталон фантастической жизни.
Гости и жители Epicon получат неограниченный доступ к удобствам мирового класса, а в дополнение – потрясающие панорамные виды NEOM. Среди удобств – современный тренажерный зал, библиотека, бассейны, рабочие и лаунж-зоны.
Новость об открытии проекта Epicon последовала за недавним объявлением о создании Leyja, экологически чистого туристического направления NEOM, расположенного в живописной природной долине. Широкий спектр впечатлений и мероприятий, предлагаемых в Epicon и Leyja, укрепит и обогатит предложения NEOM в области экотуризма, что отвечает более грандиозными целями Королевства.
О NEOM
NEOM является локомотивом мирового прогресса и воплощением видения того, как может выглядеть новое будущее. Это регион на северо-востоке Саудовской Аравии на побережье Красного моря, который строится с нуля и призван стать живой лабораторией, местом, где предпринимательство проторит путь для нового будущего. Регион станет местом работы и домом для людей, которым не чужды смелые мечты и которые хотят внести свою лепту в строительство образцового места с исключительным качеством жизни, создавая цветущие предприятия и применяя новые подходы в сфере охраны природы.
В NEOM будут построены тесно связанные транспортной сетью умные города, порты и промышленные зоны, исследовательские центры, спортивные и развлекательные объекты и туристические места. Предприниматели, лидеры бизнеса и компании устремятся в этот инновационный хаб для исследования, обкатки и вывода на промышленный уровень новых технологий и стартапов со сногсшибательной скоростью. Жители NEOM будут разделять мировые ценности, им будет свойственен дух исследования, готовность идти на риск и разнообразие.
Для получения дополнительной информации напишите на адрес электронной почты [email protected] или посетите www.neom.com и www.neom.com/en-us/newsroom.
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