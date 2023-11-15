Компания NEOM объявляет о начале реализации проекта Epicon - роскошного прибрежного туристического направления на берегу Акабского залива

NEOM, Королевство Саудовская Аравия, 15 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- Совет директоров NEOM, компании, непрерывно развивающей северо-запад Саудовской Аравии, сегодня объявил о создании новейшего роскошного туристического направления под названием Epicon, предлагающего также жилую недвижимость на берегу моря.

Epicon, NEOM's luxury coastal tourism destination on the Gulf of Aqaba Epicon, NEOM's luxury coastal tourism destination on the Gulf of Aqaba

Находящийся на берегу Акабского залива проект Epicon устанавливает новые стандарты гостеприимства и архитектуры. Две удивительные башни – одна высотой 225 м, а другая – 275 м, возвышаются на фоне пустынного ландштафта NEOM, как сверкающий миражВ них расположится отель экстра-класса на 41 номер и роскошные резиденции, состоящие из 14 люксов и апартаментов. Недалеко от отеля находится курорт Epicon, где гости могут отдохнуть в атмосфере спокойствия и изысканности в 120 номерах и 45 потрясающих пляжных бунгало.

Задуманный как ворота в будущее, проект Epicon предлагает отвлечься от забот и стрессов повседневной жизни. Будь то отдых в пляжном клубе, посещение спа-центра с индивидуальными оздоровительными процедурами, знакомство с окружающей природой, занятие одним из многочисленных видов водного спорта или ужин в ресторанах, где можно получить незабываемые кулинарные впечатления, – Epicon сможет порадовать всех гостей и жителей.

Epicon – прекрасное место как для путешествия, так и для проживания и процветания. Его гостям и жителям доступны поистине захватывающие впечатления, пробуждающие вкус к жизни. Роскошные резиденции и пляжные виллы приглашают испытать совершенно новый уровень наслаждения благодаря передовым инновациям, услугам мирового класса и превосходным ощущениям, позиционируя курорт как эталон фантастической жизни.

Гости и жители Epicon получат неограниченный доступ к удобствам мирового класса, а в дополнение – потрясающие панорамные виды NEOM. Среди удобств – современный тренажерный зал, библиотека, бассейны, рабочие и лаунж-зоны.

Новость об открытии проекта Epicon последовала за недавним объявлением о создании Leyja, экологически чистого туристического направления NEOM, расположенного в живописной природной долине. Широкий спектр впечатлений и мероприятий, предлагаемых в Epicon и Leyja, укрепит и обогатит предложения NEOM в области экотуризма, что отвечает более грандиозными целями Королевства.

О NEOM

NEOM является локомотивом мирового прогресса и воплощением видения того, как может выглядеть новое будущее. Это регион на северо-востоке Саудовской Аравии на побережье Красного моря, который строится с нуля и призван стать живой лабораторией, местом, где предпринимательство проторит путь для нового будущего. Регион станет местом работы и домом для людей, которым не чужды смелые мечты и которые хотят внести свою лепту в строительство образцового места с исключительным качеством жизни, создавая цветущие предприятия и применяя новые подходы в сфере охраны природы.

В NEOM будут построены тесно связанные транспортной сетью умные города, порты и промышленные зоны, исследовательские центры, спортивные и развлекательные объекты и туристические места. Предприниматели, лидеры бизнеса и компании устремятся в этот инновационный хаб для исследования, обкатки и вывода на промышленный уровень новых технологий и стартапов со сногсшибательной скоростью. Жители NEOM будут разделять мировые ценности, им будет свойственен дух исследования, готовность идти на риск и разнообразие.

Для получения дополнительной информации напишите на адрес электронной почты [email protected] или посетите www.neom.com и www.neom.com/en-us/newsroom.

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