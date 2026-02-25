Компания QazMoly Limited получила подтверждение интереса к финансированию в объеме 240 млн долларов от банка Export-Import Bank of the United States

ЛОНДОН, 25 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания QazMoly, входящая в AltynGroup, казахстанскую металлургическую, горнодобывающую и энергетическую группу, принадлежащую и контролируемую семьей Асаубаевых (Assaubayev), рада сообщить, что банк Export-Import Bank of the United States («EXIM») проявил интерес к предоставлению финансирования в объеме до 240 млн долларов США для развития принадлежащего компании Дрожиловского месторождения в Казахстане. Дрожиловское месторождение содержит значительные запасы критически важных полезных ископаемых, включая вольфрам, бериллий и молибден, жизненно необходимых для широкого спектра вариантов промышленного применения. 

Потенциальная привлекательность актива и связанного с ним финансирования подчеркивает жизненно важную глобальную роль Казахстана в создании безопасных и устойчивых цепочек поставок за счет его огромных запасов критически важных полезных ископаемых и представляет важную веху в отношениях между США и Казахстаном, при этом банк EXIM потенциально готов предоставить финансирование полностью принадлежащей казахстанскому владельцу компании, готовой обеспечить безопасность поставок производителям по всей Северной Америке.

Благодаря сильной государственной поддержке, привлекательному низкозатратному операционному профилю и соответствию глобальным тенденциям спроса на сырье, Дрожиловский проект обладает хорошими возможностями, чтобы принести значительную экономическую и социальную пользу всем заинтересованным сторонам внутри страны и за рубежом. Потенциальный пакет обязательств банка EXIM может покрыть значительную часть потребностей проекта в капитале.

Вольфрам является основой для широкого спектра вариантов промышленного применения и жизненно важен для целого ряда секторов, включая производство, машиностроение, аэрокосмическую и военную промышленность. Ожидается, что мировой спрос на это сырье будет повышаться с совокупным темпом годового роста 8 % и к середине 2030-х объем спроса составит 10 млрд долларов США.

Потенциальное обязательство банка EXIM перед проектом, выраженное в письме о заинтересованности компании Fosbury Capital, выступающей в качестве эксклюзивного покупателя продукции и партнера по финансированию, зависит от продажи 100 % производимого вольфрама в США. Правительство США считает вольфрам стратегически важным минералом. Финансирование будет зависеть от выполнения компанией QazMoly соответствующих технико-экономических обоснований, а также от проведения банком EXIM детальной юридической и коммерческой комплексной экспертизы проекта.

Комментируя потенциальное финансирование, Айдар Асаубаев (Aidar Assaubayev), председатель правления компании QazMoly, сказал:

«Мы рады получить эту индикативную поддержку от банка EXIM для развития Дрожиловского проекта, который обеспечит создание ценных рабочих мест и укрепление глобальных цепочек поставок критически важных полезных ископаемых. В соответствии с подтвержденным опытом Altyn Group и ориентацией на развитие собственных активов для оптимальной выгоды заинтересованных сторон компания QazMoly с нетерпением ожидает тесного сотрудничества с банком EXIM, чтобы реализовать это захватывающее объявление».

