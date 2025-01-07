Компания Segway официально признана мировым брендом № 1 по продажам электросамокатов

Лидер в области микромобильности объявляет о подтвержденной вехе, впервые представив новые модели на выставке CES 2025

ЛАС-ВЕГАС, 7 января 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания Segway, мировой лидер в области транспортных решений для микромобильности, была признана «мировым брендом электросамокатов № 1» по объему продаж в 2023 году. Заявление было проверено Euromonitor International, авторитетной организацией по исследованию рынка, обладающей более чем 50-летним опытом исследований рынка по всему миру.

Segway, global No.1 brand in electric kickscooter sales.

«Для нас большая честь занять 1-е место в мире по объему продаж электросамокатов. Это результат нашей приверженности ориентированной на пользователя философии и постоянного внимания к потребностям и желаниям наших клиентов, что позволило завоевать их доверие к нам, — сказал Винсент Чен (Vincent Chen), президент подразделения микромобильности Segway-Ninebot. — Двигаясь вперед, мы будем продолжать внедрять инновации и улучшать характеристики наших изделий, чтобы обеспечить пользователям более оптимальную и безопасную езду».

Объем мировых продаж электросамокатов под брендом Segway достиг 299,7 млн долларов США (2,1 млрд юаней) в 2023 году, что делает его брендом № 1 по объему продаж электросамокатов во всем мире.

Другими важными вехами для Segway являются выпуск первой брендированной серии электросамокатов, серии ES, в августе 2017 года. Серия ES стала первым электросамокатом на рынке, поддерживающим увеличение батареи.

В сентябре 2019 года компания Segway представила MAX G30, флагманскую модель, которая установила новые стандарты в области проектирования, конструирования и испытаний, став первопроходцем применения электросамокатов в качестве транспортных средств, что обеспечило ей отличную репутацию на рынке и сделало лидером продаж.

Сегодня компании Segway принадлежит более 800 патентов на ее электросамокаты, а ее продукция продается в более чем 100 странах и регионах по всему миру, обеспечивая экологичную и безопасную езду более чем 10 миллионам пользователей.

Компания Segway достигла еще одной вехи в декабре 2024 года, когда стала первым брендом в мире, получившим новый Знак подтвержденных характеристик мобильности (Verified Micromobility Performance Mark) для нескольких своих электросамокатов от UL Solutions. Этот знак удостоверяет, что продукция прошла независимую проверку соответствия заявленным характеристикам, чтобы гарантировать точность заявленных эксплуатационных характеристик.

На выставке CES 2025 компания Segway демонстрирует свои последние инновации, в том числе третье поколение своих электросамокатов. Основные экспонаты включают серию Segway Ninebot E3 для легких поездок, серию Segway Ninebot F3 для ежедневных городских поездок, Segway Ninebot MAX G3 для дальних поездок и исследований, внедорожную серию Segway ZT3 и серию Segway GT3 с повышенными ходовыми характеристиками. Этот разнообразный модельный ряд способен удовлетворить широкий спектр личных потребностей в мобильности, подтверждая стремление Segway оставаться мировым лидером в области микромобильности и расширять внедрение более удобного, экологичного и чистого вида транспорта для людей во всем мире.

Источник данных

Компания Euromonitor International (Shanghai) Limited; оценка объема продаж электрических самокатов в 2023 году; термин «электрический самокат» означает легкое транспортное средство, которое состоит из руля, колес, подножки и оснащено дополнительными компонентами, включая двигатель, контроллер, аккумулятор и педаль акселератора, по сравнению с традиционным немоторизованным самокатом; исследование завершено в ноябре 2024 года.

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2590860/Segway_global_No_1_brand_electric_kickscooter_sales.jpg