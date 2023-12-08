ЗАСТРОЙЩИК SELECT GROUP ПРИОБРЕТАЕТ «ПЕНТОМИНИУМ», КОТОРЫЙ СТАНЕТ САМЫМ ВЫСОКИМ ЖИЛЫМ ЗДАНИЕМ В МИРЕ

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Select Group

08 дек, 2023, 13:15 GMT

ДУБАЙ, ОАЭ, 8 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- Select Group, известный застройщик с штаб-квартирой в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, с гордостью объявляет об историческом событии в строительстве небоскребов класса "люкс". Компания приобрела недвижимость, строительство которой было приостановлено, в знаменитом районе Дубай Марина. Ранее известный как "Пентоминиум", этот объект после завершения станет самым высоким жилым зданием в мире. 

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Views from the iconic Pentominium development, poised to be the tallest residential tower in the world.
Views from the iconic Pentominium development, poised to be the tallest residential tower in the world.


С момента своей презентации в 2007 году, "Пентоминиум" сразу получил статус воплощения архитектурных амбиций. Однако, как и многие другие проекты, он столкнулся с трудностями во время глобального финансового кризиса 2008 года, что привело к приостановлению хода строительства. В этом году здание было выставлено на аукцион Emirates Auction после завершения процесса, санкционированного Дубайским Судом. В результате жарких торгов с 46 предложениями цены, компания Select Group одержала победу, предложив за здание сумму в 100 миллионов долларов.

"Мы в восторге от того, что нам предоставилась уникальная возможность воплотить в жизнь этот выдающийся проект в крайне востребованном районе Дубай Марина, всего в нескольких шагах от полуострова Пальма Джумейра,Emaar Beachfront  и JBR", - отметил Рахаил Аслам (Rahail Aslam), генеральный директор и основатель компании Select Group. "Этот проект представляет собой вершину наших усилий по переосмыслению стандартов роскошной жизни. С поддержкой тщательно подобранных партнеров и обширного опыта нашей компании в строительстве, мы решительно нацелены на успешное завершение этого престижного архитектурного проекта, который установит новые стандарты для жилых небоскребов по всему миру".

Select Group с гордостью подтверждает свое партнерство в этом проекте с всемирно известной инженерно-консалтинговой фирмой WSP, ведущим архитектурным бюро Woods Bagot и признанной компанией в области дизайна интерьеров Mitchell & Eades. Их совокупный опыт и инновационные идеи поднимут этот проект класса «ультралюкс» на беспрецедентную высоту.

"Как ведущие консультанты и главные архитекторы этого проекта мы гордимся тем, что с нашей помощью появится еще одна замечательная достопримечательность на горизонте Дубая. Максимально грациозная башня должна не только быть выше, чем многие знаменитые жилые здания мира, но и займет одно из последних оставшихся мест популярного района Дубай Марина", — Марк Фарли (Mark Farley), управляющий директор по недвижимости и строительству в WSP Middle East.

Загрузка медиа материалов:

https://drive.google.com/drive/folders/1k8xV8b56coEUznW9dCHyhj3OZZ_dl4Wh?usp=drive_link

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/2295573/Select_Group_Pentominium.jpg

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