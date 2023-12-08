ЗАСТРОЙЩИК SELECT GROUP ПРИОБРЕТАЕТ «ПЕНТОМИНИУМ», КОТОРЫЙ СТАНЕТ САМЫМ ВЫСОКИМ ЖИЛЫМ ЗДАНИЕМ В МИРЕ

ДУБАЙ, ОАЭ, 8 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- Select Group, известный застройщик с штаб-квартирой в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, с гордостью объявляет об историческом событии в строительстве небоскребов класса "люкс". Компания приобрела недвижимость, строительство которой было приостановлено, в знаменитом районе Дубай Марина. Ранее известный как "Пентоминиум", этот объект после завершения станет самым высоким жилым зданием в мире.

Views from the iconic Pentominium development, poised to be the tallest residential tower in the world.



С момента своей презентации в 2007 году, "Пентоминиум" сразу получил статус воплощения архитектурных амбиций. Однако, как и многие другие проекты, он столкнулся с трудностями во время глобального финансового кризиса 2008 года, что привело к приостановлению хода строительства. В этом году здание было выставлено на аукцион Emirates Auction после завершения процесса, санкционированного Дубайским Судом. В результате жарких торгов с 46 предложениями цены, компания Select Group одержала победу, предложив за здание сумму в 100 миллионов долларов.

"Мы в восторге от того, что нам предоставилась уникальная возможность воплотить в жизнь этот выдающийся проект в крайне востребованном районе Дубай Марина, всего в нескольких шагах от полуострова Пальма Джумейра,Emaar Beachfront и JBR", - отметил Рахаил Аслам (Rahail Aslam), генеральный директор и основатель компании Select Group. "Этот проект представляет собой вершину наших усилий по переосмыслению стандартов роскошной жизни. С поддержкой тщательно подобранных партнеров и обширного опыта нашей компании в строительстве, мы решительно нацелены на успешное завершение этого престижного архитектурного проекта, который установит новые стандарты для жилых небоскребов по всему миру".

Select Group с гордостью подтверждает свое партнерство в этом проекте с всемирно известной инженерно-консалтинговой фирмой WSP, ведущим архитектурным бюро Woods Bagot и признанной компанией в области дизайна интерьеров Mitchell & Eades. Их совокупный опыт и инновационные идеи поднимут этот проект класса «ультралюкс» на беспрецедентную высоту.

"Как ведущие консультанты и главные архитекторы этого проекта мы гордимся тем, что с нашей помощью появится еще одна замечательная достопримечательность на горизонте Дубая. Максимально грациозная башня должна не только быть выше, чем многие знаменитые жилые здания мира, но и займет одно из последних оставшихся мест популярного района Дубай Марина", — Марк Фарли (Mark Farley), управляющий директор по недвижимости и строительству в WSP Middle East.

Загрузка медиа материалов:

https://drive.google.com/drive/folders/1k8xV8b56coEUznW9dCHyhj3OZZ_dl4Wh?usp=drive_link

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/2295573/Select_Group_Pentominium.jpg