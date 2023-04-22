Компания TCL представила две серии кондиционеров с поддержкой Wi-Fi, функцией IFEEL и самодиагностикой

Москва, 22 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- TCL, ведущий производитель потребительской электроники и второй в мире бренд телевизоров, объявил о запуске продаж двух линеек сплит-систем, а именно серий T-PRO и Elite.

Умные функции

TCL AC Smart Control

Обе серии поддерживают управление через фирменное мобильное приложение TCL Home App. Контроль осуществляется с помощью TCL Home App или с помощью TCL смарт-ТВ, саундбара через Google Ассистент. Благодаря этому управление кондиционером станет намного удобнее.

Так же как и предыдущие модели, новинки создают комфортную атмосферу благодаря контролю 4-стороннего воздушного потока, равномерно распределяя поток и автоматически регулируя угол наклона жалюзи. Точная температура воздуха контролируется с помощью функции I FEEL.

Серия Elite

Серия инверторных кондиционеров Elite включает две модели: TAC-09CHSA/DSEI-W и TAC-12CHSA/DSEI-W, с мощностью 9000 BTU и 12000 BTU соответственно.

Важная особенность данной серии - это Smart Inverter. Что это значит? Умный инвертор позволяет достигать требуемой температуры намного быстрее и эффективно ее поддерживать, обеспечивая точность температуры до ±1°C при этом снижая потребление электроэнергии на 30 – 60 процентов. Кроме этого, скорость нагрева воздушного потока до 40°C составляет всего 60 секунд, а охлаждения до 18°C - еще меньше, всего 30 секунд.

Серия T-PRO

Вторая серия - T-PRO - продолжает серию неинверторных сплит-систем, с дополнением функции смарт-контроля, системы самодиагностики и фильтров для здоровья. Серия включает три модели: TAC-07CHSA/TPG-W, TAC-09CHSA/TPG-W и TAC-12CHSA/TPG-W, с мощностью 7000, 9000 и 12000 BTU. Эти кондиционеры могут поддерживать комфортную температуру на площади от 20 до 35 кв.м.

Все для комфорта и удобства

Обе линейки кондиционеров оборудованы 4-ступенчатой системой очистки воздуха, где отрицательные ионы кислорода нейтрализуют аллергены, присутствующие в воздухе. Этот эффективный метод успешно используется и в предыдущих сериях кондиционеров TCL. А фильтры здоровья в это же время блокируют внешние загрязнители. Напоминание об очистке фильтров автоматически выводится на дисплей кондиционера.

Еще один бонус - автоматическая перезагрузка. В случае перебоев и внезапного отключения электроэнергии, кондиционер автоматически возобновляет работу в прежнем режиме, благодаря сохранение настроек в программном обеспечении, а жалюзи вернутся в предыдущую позицию, обеспечивая заданное направление потока воздуха.

Обе серии кондиционеров уже появились в магазинах DNS. Сервисная поддержка осуществляется как в официальных центрах по всей России, так и через бесплатную горячую линию 8-800-77-07-888.

TAC-09CHSA/DSEI-W серии Elite: https://www.dns-shop.ru/product/911f3dd14c4ced20/kondicioner-nastennyj-split-sistema-tcl-tac-09chsadsei-w/

TAC-12CHSA/TPG-W из серии T-PRO: https://www.dns-shop.ru/product/38a0d44b4c4ced20/kondicioner-nastennyj-split-sistema-tcl-tac-12chsatpg-w/

О TCL Electronics

TCL Electronics — быстрорастущая компания по производству потребительской электроники и ведущий игрок в мировой телевизионной индустрии. Основанная в 1981 году, в настоящее время функционирует более чем на 160 рынках по всему миру. TCL специализируется на исследованиях, разработке и производстве потребительской электроники, включающей в себя разнообразную продукцию: телевизоры, аудиосистемы и умные бытовые приборы.

Благодаря собственным производственным мощностям, TCL гарантирует безупречное качество и высокотехнологичность как кондиционеров, так и другой техники. Об этом свидетельствует и тот факт, что в прошлом году TCL занял 3-е место в мире по объему годовых продаж кондиционеров. В 2022 компания представила свои сплит-системы в России и достигла выдающихся результатов, заслужив высокое доверие у пользователей.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2060108/TCL_AC_Smart_Control.jpg

SOURCE TCL Electronics