Экраны Toshiba TV для UEFA EURO 2024™ выводят игру на новый уровень

ГОНКОНГ, 24 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- Toshiba TV, официальный бренд телевизоров UEFA EURO 2024TM, готов повысить уровень просмотра спортивных состязаний и впечатлений от игр благодаря ультрасовременному телевизору Z670 с искусственным интеллектом. Помимо удовольствия от исключительного изображения и звука, которое не позволит потерять интерес к зрелищу, лучшие специальные предложения этого лета также невозможно будет упустить.

Захватывающее качество изображения привлечет ваше внимание к матчам

Toshiba TV Z670

Отвечая на растущий спрос на высокое качество изображения и сверхбыстрый отклик, телевизоры Z670 гарантируют, что каждый момент матча будет передан с потрясающей четкостью и реалистичностью цветов. Теперь благодаря гарантируемой переменной частотой обновления (VRR) до 144 Гц и технологией AMD Freesync Premium плавности визуальных эффектов при быстром движении вы не пропустите ни одной детали на экране. Высокая контрастность, более глубокий черный и более яркий белый, создаваемые технологией полноматричного локального затемнения, по ощущению напоминают кинотеатр и позволяют почувствовать себя в центре поля.

Чувственное наслаждение от каждой детали момента

Отличный звук повышает впечатления от просмотра. Технология Dolby Atmos, ZR 360 Surround Upscaling и REGZA Power Audio Pro наполняют комнату многомерным звуком, как будто вы находитесь посреди стадиона или в самом сердце игры. Будь то аплодисменты во время захватывающего футбольного матча или свист игрового персонажа, Z670 обязательно позволит услышать каждую деталь с исключительной ясностью и глубиной.

Непревзойденные впечатления от просмотра для вас и ваших друзей

В дополнение к захватывающему качеству изображения и звука, телевизоры Z670 с размером диагонали 65 и 75 дюймов отличаются широким углом обзора, позволяя наслаждаться матчем под различными углами без снижения точности представления цветов и деталей, что облегчает просмотр матчей. Пригласите друзей, чтобы разделить волнение и вместе поболеть за любимую команду.

Toshiba TV делает непревзойденные предложения по ценам на телевизоры Z670, создавая идеальный момент для модернизации домашней системы развлечений. Независимо от того, являетесь вы преданным поклонником спорта или заядлым геймером, у модели Z670 идеальное соотношение характеристик и стоимости. Не упустите эти лучшие предложения до конца акций на телевизоры.

Для получения дополнительной информации посетите: @Toshiba TV Global

О компании Toshiba TV

Обладая более чем 70-летней историей в области производства телевизоров, компания Toshiba TV известна своим изысканным мастерством, инновационными идеями и революционными изобретениями. Придавая первостепенное значение превосходному качеству изображения и восприятию звука, Toshiba TV устанавливает новые стандарты в сфере развлечений. Toshiba TV берет свое начало из стремления клиентов к совершенству и обеспечивает мир ответственными изделиями, делающими мир лучше. Подчеркивая внимание к деталям изделий и технологическому прогрессу, компания Toshiba TV сочетает эстетически приятный дизайн, гарантию качества и репутацию бренда, чтобы подчеркнуть свою приверженность подлинности в реальном мире и искреннюю преданность своим потребителям, демонстрируя давнюю философию дизайна Toshiba TV и неизменное стремление к качеству продукции.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2467183/Toshiba_Z670_TV_0723.jpg

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