1-2 Подготовка к Международной Премии в Области Керамического Искусства Blanc de Chine!

ФУЦЗЯНЬ, Китай, 31 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- Последний срок подачи онлайн-заявок на 3-ю Международную Премию в Области Керамического Искусства Blanc de Chine – 31 декабря 2021 года! Основными целями конкурса являются содействие международному обмену в области керамического искусства, а также стимулирование интеграционного и инновационного развития керамики и современного искусства.

Конкурс проводится раз в два года. Художники из более чем 40 стран мира представили более тысячи великолепных работ на первые два конкурса. Выставка и церемония награждения первых работ, удостоенных наград, состоялись в 2017 году в Musée des Confluences (Музей слияния) в Лионе, Франция. Вторая выставка состоялась в 2019 году в Masséna Musée (Музей Массена) в Ницце, Франция, с церемонией награждения в Оперном театре Ниццы.

Тематика третьей Международной Премии в Области Керамического Искусства Blanc de Chine – "Безграничность". В состав девяти членов жюри входят кураторы музеев, художники-керамисты, искусствоведы и академики со всего мира. Мы с нетерпением ждем ваших изумительных работ.

Срок и период подачи заявок: 20 февраля - 31 декабря 2021 года, 24:00 (GMT +8)

Требования к Участию:

Все работы должны быть оригинальными произведениями, которые существуют в единственном экземпляре (комплекте); Ни одна из работ не участвовала в предыдущих выставках или конкурсах, изображения работ не были представлены в каких-либо публикациях или СМИ; Все работы должны содержать более 50 % белого фарфора, также приветствуются многопрофильные работы.

Призы:

Первый Приз (1 победитель) будет присужден в размере пятидесяти тысяч Евро (50,000€);

Второй Приз (2 победителя) будет присужден каждому по тридцать тысяч Евро (30,000€);

Третий Приз (3 победителя) будет присужден каждому по десять тысяч Евро (10,000€);

Приз Жюри (9 победителей) будет присужден каждому по три тысячи Евро (3,000€).

Профиль

Центр Развития Искусства Фарфора Цюаньчжоу – некоммерческая организация, основанная в 2017 году. Целью центра является содействие международному обмену в области керамического искусства.

Организация：Центр Развития Искусства Фарфора Цюаньчжоу

Контактное Лицо: Анжела Ма (Г-жа), Секретариат Организационного Комитета

Электронная Почта: [email protected]

Веб-сайт: www.blancdechineicaa.com

Телефон: +865925765697

SOURCE Quanzhou Porcelain Road Art Development Centre