100 000 му земельных угодий на острове Чунмин ждут своих инвесторов

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 29 апреля 2019 /PRNewswire/ -- Международная пресс-конференция по вопросам инвестиций в сельскохозяйственный сектор Чунмина состоялась 28 апреля на территории Шанхайского выставочного центра. В мероприятии, инициированном Народным правительством шанхайского района Чунмин и организованном Комитетом по вопросам сельского хозяйства р-на Чунмин совместно с Пресс-службой Народного правительства района, приняли участие свыше 60 китайских и зарубежных СМИ.

Высококачественные сельскохозяйственные угодья Чунмина, занимающие площадь в 100 000 му (66,7 кв. км), являются весьма перспективным инвестиционным объектом для передовых предприятий отрасли. Здешние земли обладают высокой рыночной конкурентоспособностью, привлекательностью для широкой общественности и обширным потенциалом в качестве стимула для развития фермерских хозяйств.

Власти весьма самобытного острова Чунмин задекларировали свои планы по экологическому развитию. Четверть территории острова покрывают леса, а треть занята сельскохозяйственными землями и двумя основными водными источниками. Это идеальные условия для создания экосистемы на третьем по величине острове Китая.

В 2016 году руководство Шанхая обнародовали "13-й пятилетний план развития эко-острова Чунмин мирового класса (2016-2020)". Согласно этому плану, к 2020 году Чунмин станет синонимом зелёного развития, культуры, мудрости и экологической устойчивости.

Остров снабжает крупнейший китайский мегаполис органическими фруктами и овощами. Естественные болотные массивы, свежий воздух и чистые водоемы сделали остров излюбленным местом для местных жителей, желающих отдохнуть от городской суеты.

Богатые природные ресурсы и преимущества Чунмина в аспекте создания экологичной среды делают его идеальным регионом для выращивания сельхозкультур.

"Эко-индустрия служит фундаментом для превращения Чунмина в экологический остров мирового класса, - отмечает глава района Ли Чжэн (Li Zheng). - Чунмин стремится создавать сельскохозяйственные эко-инновации, внедряя для этого самые передовые мировые эко-концепции и идеи".

В 2019 году вниманию инвесторов предлагаются 128 высококлассных земельных участков площадью по 100 му. Общая площадь выделенных угодий превышает 103 000 му, включая сельхозугодья уездного уровня площадью 82 000 му (в том числе коммерческие земли, покрытые лесом). Два участка компании Shanghai Land (Group)Co., Ltd. охватывают более 17 000 му. Bright Food (Group) Co., Ltd. выделяет участок площадью 680 му. Площадь четырех участков государственных сельскохозяйственных земель районного значения составляет 2 600 му.

В этом году в центре внимания чунминского плана сельскохозяйственных инвестиций лежат вопросы выращивания современных сельхозкультур, рекреационного сельского хозяйства, промышленного сельского хозяйства и экономики лесных угодий. 97 из 128 инвестиционных участков общей площадью 61 000 му предназначены для выращивания сельхозкультур; целевое назначение 17 участков площадью 8 500 му - рекреационное сельское хозяйство; еще восемь участков площадью 3 000 му ориентированы на промышленное сельское хозяйство, а последние шесть - это лесные угодья коммерческого назначения площадью 30 000 му.

Кроме освещения инвестиционной деятельности в средствах массовой информации власти Чунмина впервые в этом году внедрили таргетированную модель инвестиций.

Модель "равноправного сотрудничества" ориентирована на высококлассные инвестиционные организации - передовые международные предприятия, китайских отраслевых лидеров и крупные корпорации. Правительство острова также намеревается направить инвестиционные приложения консульствам, руководству стран и регионов инициативы "Пояс и путь", провинциальным торгово-промышленным палатам, отечественным сельхозпредприятиям и транснациональным корпорациям.

Представители руководства района Чунмин планируют лично посетить штаб-квартиры всемирно известных предприятий - голландской Armada Group, израильской Danziger Group, Country Garden и New Hope, - с целью продвижения инвестиционной деятельности и создания эффективных каналов взаимодействия между частным и публичным секторами.

Для поддержки информационных ресурсов сервиса по привлечению инвестиций был обновлен и оптимизирован официальный Wechat-аккаунт "Chongming Agricultural Investment Promotion". С его помощью все заинтересованные инвесторы могут ознакомиться с картой местности, расценками, периодами оборачиваемости и характеристиками использования земельных участков.

После открытия своих представительств на Чунмине передовые сельхозпредприятия, отвечающие требованиям, могут подавать заявки на участие в современных проектах урбанистической агрокультуры и научно-технологических инициативах. Эти проекты охватывают все этапы сельскохозяйственного производства, переработки, продаж и научно-исследовательских разработок. С точки зрения финансовой поддержки, эти предприятия могут рассчитывают на содействие специальных фондов, кредитное субсидирование, преференциальную политику ценообразования, освобождение от оплаты НДС на общегосударственном, муниципальном и районном уровнях.

Больше информации доступно в официальном Wechat-аккаунте "Chongming Agricultural Investment Promotion" (для доступа необходимо отсканировать QR-код).

Контактная информация:

Email: shcm_invitation@163.com

Tел.: +86-400-820-6612

Ссылки на визуальные приложения:

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=334965

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=334969

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=334980

SOURCE The Agricultural and Rural Committee of Chongming District, Shanghai