10T Tech и SKYtel Group запускают сервис eSIM в Монголии

МОСКВА (MOSCOW), 15 июня 2020 г. /PRNewswire/ -- Гонконгская компания-разработчик решений для eSIM 10T Tech Limited и мобильный оператор SKYtel сообщили о запуске первого в Монголии сервиса цифровой активации eSIM с использованием потребительской GSMA-системы eSIM Cloud от 10Т Tech.

Благодаря этой современной услуге, монгольские пользователи новейших моделей Apple iPhone и iPad, Samsung Galaxy S20, а также девайсов Google Pixel 2 и 3 могут активировать мобильные планы SKYtel посредством приобретения QR-кодов в режиме онлайн, становясь абонентами мобильной сети в исключительно цифровом формате. С помощью электронного QR-кода абоненты инициируют загрузку профиля eSIM на свое мобильное устройство.

Веб-сайт https://www.skytel.mn/p/esim

Филиалы SKYtel

eSIM, или встроенные SIM-карты, обеспечивают возможность подключения мобильных гаджетов прямо "из коробки" без необходимости в приобретении физической карты. Все, что для этого нужно, - просто включить устройство и загрузить желаемый мобильный план. Такие виртуальные "симки" упрощают одновременное использование нескольких номеров телефона - например, рабочего и персонального, - на одном устройстве.

Комментируя запуск нового сервиса, коммерческий директор SKYtel Амарчингун Гантумур (Amarchingun Gantumur) отметил: "Мы абсолютно уверены, что технология eSIM радикально изменит сегмент потребительских мобильных устройств, позволив существующим и будущим абонентам загружать профили eSIM от SKYtel, пользоваться дополнительным мобильным номером для передачи данных или в каких-либо иных целях, а также активировать роуминг непосредственно по прибытии в пункт назначения. К тому же, eSIM - очень удобное решение для поддержания социальной дистанции в условиях пандемии COVID-19".

О компании SKYtel Group:

Основанная в 1999 году компания SKYtel Group является одним из ведущих монгольских провайдеров ИКТ-решений для мобильной и фиксированной связи. Используя современные технологии, профессиональная команда оператора стремится предоставлять абонентам широчайший спектр сервисов наивысшего качества. Недавно SKYtel Group запустила собственную платформу OTT, следуя актуальным тенденциям в сфере цифрового контента. Эта платформа станет неотъемлемой частью дальнейшего успешного развития предприятия в предстоящем году.

О компании 10T Tech

Основанная в 2017 году компания 10T Tech представляет первое в мире решение для абонентских eSIM с нулевой платой за подключение, ориентированное на операторов Global Challenger и MVNO. Недавно гонконгский разработчик представил первое в мире решение для управления правами совместимых устройств на базе ОС Apple и Android (Apple and Android Compatible Device Entitlement Solution), созданное специально для нужд операторов категории Global Challenger Carrier.

SOURCE 10T Tech