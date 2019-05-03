125-я Кантонская ярмарка наращивает влияние в текстильной и швейной промышленности

По словам заместителя генерального директора Департамента по международным связям Кантонской ярмарки Мэгги Пу (Maggie Pu), сталкиваясь с давлением со стороны факторов неопределенности, связанных с международной торговлей и строгими требованиями к импорту, китайские предприятия непрерывно прилагают усилия к созданию инноваций и оптимизации эксплуатационных характеристик своей продукции, что позволяет им занимать все большую долю рынка.

Персонализация и инновации: новая тенденция среди китайских компаний

В ответ на расширение рыночного спроса и постоянно изменяющиеся вкусы потребителей, ведущие китайские предприятия текстильной и швейной промышленности не только предлагают высококачественную продукцию, но и активно ищут пути для ее персонализации, разрабатывают новые методы и технологии производства.

Tianshan Wool Tex, ведущий китайский бренд кашемировых изделий и участник Кантонской выставки, считается зачинателем нового стандарта в качества китайского кашемира. Компания сохраняет свою конкурентоспособность, адаптируя технологию производства к привычкам и вкусам потребителей в различных странах мира. Благодаря подобному подходу, предприятие сумело завоевать признание на международном рынке и неоднократно удостаивалось различных престижных наград, включая Золотую медаль качества Испанской международной выставки текстиля и швейной продукции, а также 15-ю Парижскую премию "Качество и технологии".

Китайская текстильная и швейная промышленность демонстрирует рост международного влияния

Как показывают свежие статистические данные Главной таможенной администрации КНР, экспорт китайской швейной продукции, игрушек и семи других категорий трудоемкой продукции в первом квартале 2019 году вырос в совокупности на 6,5 процентов по сравнению с прошлым годом. Стремясь развивать международный рыночный потенциал, китайские предприятия текстильной и швейной промышленности наращивают конкурентоспособность на мировой арене посредством комплексных инициатив в сфере НИОКР, быстрого реагирования на запросы потребителей и предоставления высококачественной сервисной поддержки.

Компания Hebei Bailixin, ведущий китайский производитель домашнего текстиля, ежегодно производит 3 200 тонн различных полотенец и экспортирует свою продукцию в 34 страны Юго-Восточной Азии, Европы, Северной Америки и Японии. Благодаря сотрудничеству с японскими и итальянскими дизайнерами, компания представляет два-три новых продукта в неделю, а готовой объем ее экспорта достигает 14,9 млн долл. США.

Руководитель предприятия Лью Хун (Liu Hong) отмечает: "В этом году мы можем столкнуться с увеличением конкуренции на мировом рынке. Однако наша компания сохраняет оптимизм и ожидает увидеть растущий спрос в развивающихся странах".

Кроме демонстрации продукции китайских предприятий организаторы Кантонской ярмарки стремятся выводить на региональный рынок продукцию ведущих международных брендов. В 125-й сессии мероприятия принимают участие пакистанские компании Gohal Textiles и Cotton Empire, индийский бренд товаров для дома со столетней историей R.L. Khanna и компания Shiv Shakti, а также предприятия из турецкого центра текстильной и швейной промышленности Денизли.

Для получения дополнительной информации посетите: http://www.cantonfair.org.cn/en/index.aspx

О Кантонской ярмарке

Китайская импортно-экспортная выставка (China Import and Export Fair), более широко известная под названием "Кантонская ярмарка", проводится дважды в год - весной и осенью, - в китайском городе Гуанчжоу. Ярмарка, учрежденная в 1957 году, является самой универсальной и комплексной торговой выставкой, характеризующейся высочайшим уровнем проведения, самым большим масштабом, крупнейшим ассортиментом, обширнейшей географией покупателей и величайшим товарооборотом по сравнению со всеми другими аналогичными мероприятиями в Китае.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/881530/QQ__20190502152119.jpg

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http://cantonfair.org.cn/en/index.aspx



SOURCE Canton Fair