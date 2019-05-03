125-я Кантонская ярмарка наращивает влияние в текстильной и швейной промышленности

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Canton Fair

03 мая, 2019, 15:54 BST

ГУАНЧЖОУ (GUANGZHOU), Китай, 3 мая 2019 г. /PRNewswire/ - В 3-м этапе 125-й Кантонской импортно-экспортной ярмарки (Кантонской ярмарки) Canton Fair) приняли участие почти 5 000 экспонентов из текстильной, швейной, обувной отраслей промышленности, производители сумок и аксессуаров, товаров для отдыха, фармацевтических и пищевых продуктов. Столь обширный перечень участников выставки позволил полностью отразить тенденции развития мировой торговли.

Canton Fair Showcases Growing Influence of Textiles and Garments Industry
Canton Fair Showcases Growing Influence of Textiles and Garments Industry

По словам заместителя генерального директора Департамента по международным связям Кантонской ярмарки Мэгги Пу (Maggie Pu), сталкиваясь с давлением со стороны факторов неопределенности, связанных с международной торговлей и строгими требованиями к импорту, китайские предприятия непрерывно прилагают усилия к созданию инноваций и оптимизации эксплуатационных характеристик своей продукции, что позволяет им занимать все большую долю рынка.

Персонализация и инновации: новая тенденция среди китайских компаний   

В ответ на расширение рыночного спроса и постоянно изменяющиеся вкусы потребителей, ведущие китайские предприятия текстильной и швейной промышленности не только предлагают высококачественную продукцию, но и активно ищут пути для ее персонализации, разрабатывают новые методы и технологии производства.

Tianshan Wool Tex, ведущий китайский бренд кашемировых изделий и участник Кантонской выставки, считается зачинателем нового стандарта в качества китайского кашемира. Компания сохраняет свою конкурентоспособность, адаптируя технологию производства к привычкам и вкусам потребителей в различных странах мира. Благодаря подобному подходу, предприятие сумело завоевать признание на международном рынке и неоднократно удостаивалось различных престижных наград, включая Золотую медаль качества Испанской международной выставки текстиля и швейной продукции, а также 15-ю Парижскую премию "Качество и технологии".

Китайская текстильная и швейная промышленность демонстрирует рост международного влияния 

Как показывают свежие статистические данные Главной таможенной администрации КНР, экспорт китайской швейной продукции, игрушек и семи других категорий трудоемкой продукции в первом квартале 2019 году вырос в совокупности на 6,5 процентов по сравнению с прошлым годом. Стремясь развивать международный рыночный потенциал, китайские предприятия текстильной и швейной промышленности наращивают конкурентоспособность на мировой арене посредством комплексных инициатив в сфере НИОКР, быстрого реагирования на запросы потребителей и предоставления высококачественной сервисной поддержки.

Компания Hebei Bailixin, ведущий китайский производитель домашнего текстиля, ежегодно производит 3 200 тонн различных полотенец и экспортирует свою продукцию в 34 страны Юго-Восточной Азии, Европы, Северной Америки и Японии. Благодаря сотрудничеству с японскими и итальянскими дизайнерами, компания представляет два-три новых продукта в неделю, а готовой объем ее экспорта достигает 14,9 млн долл. США.

Руководитель предприятия Лью Хун (Liu Hong) отмечает: "В этом году мы можем столкнуться с увеличением конкуренции на мировом рынке. Однако наша компания сохраняет оптимизм и ожидает увидеть растущий спрос в развивающихся странах".

Кроме демонстрации продукции китайских предприятий организаторы Кантонской ярмарки стремятся выводить на региональный рынок продукцию ведущих международных брендов.   В 125-й сессии мероприятия принимают участие пакистанские компании Gohal Textiles и Cotton Empire, индийский бренд товаров для дома со столетней историей R.L. Khanna и компания Shiv Shakti, а также предприятия из турецкого центра текстильной и швейной промышленности Денизли.

Для получения дополнительной информации посетите: http://www.cantonfair.org.cn/en/index.aspx

О Кантонской ярмарке 

Китайская импортно-экспортная выставка (China Import and Export Fair), более широко известная под названием "Кантонская ярмарка", проводится дважды в год - весной и осенью, - в китайском городе Гуанчжоу. Ярмарка, учрежденная в 1957 году, является самой универсальной и комплексной торговой выставкой, характеризующейся высочайшим уровнем проведения, самым большим масштабом, крупнейшим ассортиментом, обширнейшей географией покупателей и величайшим товарооборотом по сравнению со всеми другими аналогичными мероприятиями в Китае.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/881530/QQ__20190502152119.jpg

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http://cantonfair.org.cn/en/index.aspx

SOURCE Canton Fair

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125-я Кантонская ярмарка наращивает влияние в текстильной и швейной промышленности

Информация предоставлена

Canton Fair

03 мая, 2019, 15:54 BST