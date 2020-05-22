127-я сессия Кантонской ярмарки обеспечивает беспрепятственный процесс международных продаж в режиме онлайн

Являясь крупнейшим в Китае мероприятием внешнеторговой отрасли, Кантонская ярмарка планирует использовать свою 127-ю сессию в качестве инструмента для повышения стабильности глобальных цепочек поставок и продвижения беспрепятственной многосторонней торговли.

После регистрации или входа в свой аккаунт на официальном веб-сайте выставки покупатели получают доступ к полному каталогу продукции, разбитому на 16 категорий и 50 разделов, соответствующих привычной организации физической экспозиции, а также к актуальной информации о мероприятии. Покупатели могут просматривать прямые трансляции, осуществлять детализированный поиск среди экспонентов и продуктов или использовать инновационную функцию интеллектуального подбора.

На платформе будет размещен график прямых трансляций церемонии открытия выставки, отраслевых саммитов и онлайн-презентаций новых продуктов. А функция подписки гарантирует, что покупатели не пропустят заинтересовавшие их цифровые ивенты.

Инструменты обмена мгновенными сообщениями и до пяти миллионов индивидуальных чат-румов обеспечат беспрепятственную коммуникацию между всеми участниками Кантонской ярмарки. Покупатели смогут напрямую общаться с экспонентами посредством цифрового чата на официальном портале ярмарки или подавать заявки на организацию видеопереговоров.

Как отметил президент филиала Индонезийско-китайского совета по вопросам бизнеса на Северной Суматре Чэнь Минцзун (Chen Ming Zong), использование облачных технологий для установления деловых связей и проведения переговоров в режиме онлайн на 127-й сессии Кантонской ярмарки является отличным примером технологического прогресса Поднебесной.

Организаторы предстоящей сессии выставки под тематическим названием "Canton Fair, Global Share" приняли решение перенести всю экспозицию в цифровую плоскость в стремлении сохранить и углубить коммуникацию между представителями глобального бизнес-сообщества вне зависимости от места их нахождения. Новая онлайн-платформа полностью готова через три недели поприветствовать партнеров и бизнесменов из всех уголков земного шара на 127-й сессии Кантонской ярмарки, которая впервые в истории мероприятия пройдет исключительно в онлайн-режиме.

Генеральный директор зоны свободной торговли в панамском порту Колон Джованни Феррари (Giovanni Ferrari) с нетерпением ждет начала ярмарки: "Это здорово, что мы сможем принять участие в выставке даже в условиях карантинных ограничений".

Кантонская ярмарка, которую называют "мостом дружбы и сотрудничества", вносит колоссальный вклад в развитие экономического обмена и торговое сотрудничество между Китаем и другими странами мира, способствуя прогрессу экономики открытого мира.

Кантонская ярмарка

Китайская импортно-экспортная выставка (China Import and Export Fair), более широко известная под названием "Кантонская ярмарка", проводится дважды в год - весной и осенью, - в китайском городе Гуанчжоу. Ярмарка, учрежденная в 1957 году, является самой универсальной и комплексной торговой выставкой, характеризующейся высочайшим уровнем проведения, самым большим масштабом, крупнейшим ассортиментом, обширнейшей географией покупателей и величайшим товарооборотом по сравнению со всеми другими аналогичными мероприятиями в Китае.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1171939/added_article.jpg

Сопутствующие ссылки

www.cantonfairad.com



SOURCE Canton Fair