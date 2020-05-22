127-я сессия Кантонской ярмарки обеспечивает беспрепятственный процесс международных продаж в режиме онлайн

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Canton Fair

22 мая, 2020, 14:02 BST

ГУАНЧЖОУ (GUANGZHOU), Китай, 22 мая 2020 г. /PRNewswire/ -- Организаторы 127-й сессии Китайской импортно-экспортной выставки (Кантонской ярмарки) планируют к концу мая представить новый официальный веб-сайт мероприятия, а также Руководство по использованию новой платформы для покупателей. Новый веб-портал на базе передовых информационных технологий будет предоставлять полный спектр услуг по содействию торговым сделкам, охватывая онлайн-продвижение товаров, установление деловых контактов и проведение переговоров между покупателями и экспонентами, принимающими участие в абсолютно беспрецедентной онлайн-сессии ярмарки с 15 по 24 июня этого года.

Themed "Canton Fair, Global Share", the digital session of the 127th Canton Fair will open from June 15th to 24th
Themed "Canton Fair, Global Share", the digital session of the 127th Canton Fair will open from June 15th to 24th

Являясь крупнейшим в Китае мероприятием внешнеторговой отрасли, Кантонская ярмарка планирует использовать свою 127-ю сессию в качестве инструмента для повышения стабильности глобальных цепочек поставок и продвижения беспрепятственной многосторонней торговли.

После регистрации или входа в свой аккаунт на официальном веб-сайте выставки покупатели получают доступ к полному каталогу продукции, разбитому на 16 категорий и 50 разделов, соответствующих привычной организации физической экспозиции, а также к актуальной информации о мероприятии. Покупатели могут просматривать прямые трансляции, осуществлять детализированный поиск среди экспонентов и продуктов или использовать инновационную функцию интеллектуального подбора.

На платформе будет размещен график прямых трансляций церемонии открытия выставки, отраслевых саммитов и онлайн-презентаций новых продуктов. А функция подписки гарантирует, что покупатели не пропустят заинтересовавшие их цифровые ивенты.

Инструменты обмена мгновенными сообщениями и до пяти миллионов индивидуальных чат-румов обеспечат беспрепятственную коммуникацию между всеми участниками Кантонской ярмарки. Покупатели смогут напрямую общаться с экспонентами посредством цифрового чата на официальном портале ярмарки или подавать заявки на организацию видеопереговоров.

Как отметил президент филиала Индонезийско-китайского совета по вопросам бизнеса на Северной Суматре Чэнь Минцзун (Chen Ming Zong), использование облачных технологий для установления деловых связей и проведения переговоров в режиме онлайн на 127-й сессии Кантонской ярмарки является отличным примером технологического прогресса Поднебесной.

Организаторы предстоящей сессии выставки под тематическим названием "Canton Fair, Global Share" приняли решение перенести всю экспозицию в цифровую плоскость в стремлении сохранить и углубить коммуникацию между представителями глобального бизнес-сообщества вне зависимости от места их нахождения. Новая онлайн-платформа полностью готова через три недели поприветствовать партнеров и бизнесменов из всех уголков земного шара на 127-й сессии Кантонской ярмарки, которая впервые в истории мероприятия пройдет исключительно в онлайн-режиме.

Генеральный директор зоны свободной торговли в панамском порту Колон Джованни Феррари (Giovanni Ferrari) с нетерпением ждет начала ярмарки: "Это здорово, что мы сможем принять участие в выставке даже в условиях карантинных ограничений".

Кантонская ярмарка, которую называют "мостом дружбы и сотрудничества", вносит колоссальный вклад в развитие экономического обмена и торговое сотрудничество между Китаем и другими странами мира, способствуя прогрессу экономики открытого мира.

Кантонская ярмарка

Китайская импортно-экспортная выставка (China Import and Export Fair), более широко известная под названием "Кантонская ярмарка", проводится дважды в год - весной и осенью, - в китайском городе Гуанчжоу. Ярмарка, учрежденная в 1957 году, является самой универсальной и комплексной торговой выставкой, характеризующейся высочайшим уровнем проведения, самым большим масштабом, крупнейшим ассортиментом, обширнейшей географией покупателей и величайшим товарооборотом по сравнению со всеми другими аналогичными мероприятиями в Китае.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1171939/added_article.jpg

Сопутствующие ссылки

www.cantonfairad.com

SOURCE Canton Fair

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127-я сессия Кантонской ярмарки обеспечивает беспрепятственный процесс международных продаж в режиме онлайн

Информация предоставлена

Canton Fair

22 мая, 2020, 14:02 BST