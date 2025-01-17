13-й фестиваль искусств в Рас-эль-Хайме: погружение в память

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Ras Al Khaimah Art Festival

17 янв, 2025, 09:06 GMT

РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА, ОАЭ, 17 января 2025 г. /PRNewswire/ -- Подготовьтесь к трансформирующему погружению в творчество, культуру и общение на 13-м ежегодном фестивале искусств в Рас-эль-Хайме. Фестиваль этого года, который пройдет с 31 января по 28 февраля 2025 года, приглашает посетителей погрузиться в замысловатую красоту «Памяти» в очаровательной исторической деревне Аль-Джазира Аль-Хамра.

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Ras Al Khaimah Art Festival: Journey Through Memory at the 13th Edition
Ras Al Khaimah Art Festival: Journey Through Memory at the 13th Edition
Ras Al Khaimah Art Festival: Journey Through Memory at the 13th Edition
Ras Al Khaimah Art Festival: Journey Through Memory at the 13th Edition

В рамках Фестиваля искусств в Рас-эль-Хайме 2025 года на тему «Память» примут участие более 100 местных и зарубежных художников, демонстрирующих работы, вдохновением для которых послужил личный и коллективный опыт. От глубоко личных размышлений до общих культурных нарративов — Фестиваль создает яркое общественное пространство для исцеления, общения и самоанализа.

Оскар Уайльд (Oscar Wilde) однажды сказал: «Память — это дневник, который мы все носим с собой». Это чувство глубоко перекликается с темой Фестиваля, которая исследует то, как память связывает нас с нашим прошлым, формирует нашу идентичность и направляет нас в будущее. Гостям Фестиваля предлагается исследовать богатый гобелен личной и культурной памяти, сотканный из различных художественных произведений.

«Сад саморефлексивных воспоминаний» (Garden of Self-Reflected Memories) — это современная художественная инсталляция, которая отражает древнюю архитектуру Аль-Джазиры Аль-Хамры, смешивая историю и инновации для создания пространства, заставляющего задуматься. «Аллея памяти» (Memory Lane) — это новый маршрут, демонстрирующий лучшие работы отмеченных наградами Фестиваля художников за последние пять лет, который добавляет элемент рефлексии. «Уикенд возвращения в прошлое» (Back in Time Weekend), который пройдет с 7 по 9 февраля, предлагает ностальгические программы и семинары, которые должны перенести гостей в заветные детские воспоминания.

Тематические уикенды обеспечат гостям погружение в уникальные отборные произведения, предлагая интерактивные семинары, живые выступления и проницательные беседы. Основные мероприятия включают «Культурный уикенд» (Cultural Weekend) с 21 по 23 февраля, посвященный традициям Эмиратов, с работами местных мастеров и культурными выставками, а также «Семейный уикенд с домашними любимцами» (Family & Pet-Friendly Weekend) с 14 по 16 февраля, создающий гостеприимное пространство для семей.

В этом году глобальное сотрудничество занимает видное место на Фестивале: шесть выставок в партнерстве с фондом Marinko Sudac Foundation, посольствами Нидерландов, Германии, Великобритании и Бразилии, а также Миссией США в ОАЭ. Показы японских кинофильмов вечером по пятницам в сотрудничестве с консульством Японии добавляют международный кинематографический штрих. Среди кулинарных впечатлений будут эксклюзивные гастрономические мероприятия, такие как «Живот зверя» (Belly of the Beast), южноафриканское кулинарное приключение с участием шеф-поваров Анушки Хорн (Anouchka Horn) и Нила Сварта (Neil Swart), а также гастрономическое путешествие в ресторане Antica Australis. Рынок Барасти (Barasti Market), динамичный рынок с местной эмиратской кухней, уникальными бутиками и живыми представлениями, снова стал фаворитом Фестиваля. Экскурсии с гидом дают возможность углубиться в богатую историю Рас-эль-Хаймы, включая прогулки по объектам исторического наследия и кулинарные исследования, предлагая уникальный взгляд на яркую культуру региона.

Фестиваль искусств в Рас-эль-Хайме 2025 года предлагает гостям из Саудовской Аравии уникальную платформу для изучения параллелей между эмиратским и саудовским наследием и знакомства с инновационным мировым искусством. Акцент Фестиваля на коллективную память и сказания отражает глубокое уважение Китая к наследию и истории, способствуя содержательному межкультурному диалогу. Для гостей из России и Казахстана фестиваль является связующим звеном между культурными смыслами Центральной Азии и богатым гобеленом традиций и современности ОАЭ.

Фестиваль искусств в Рас-эль-Хайме 2025 года с гордостью представлен компанией Aldar и поддерживается выдающимися партнерами, включая RAK Properties, Stevin Rock и RAK Ports. Этот Фестиваль с захватывающими программами и потрясающими пейзажами обещает по-настоящему трансформирующие впечатления.

Отметьте даты в календаре: 31 января – 28 февраля 2025 г. Узнайте больше и забронируйте билеты на семинары, экскурсии и мероприятия на официальном сайте Фестиваля.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2597705/Ras_Al_Khaimah_Art_Festival.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2597706/Ras_Al_Khaimah_Art_Festival.jpg

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