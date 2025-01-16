20% представителей поколений Z и Альфа готовы копить на пенсию в крипто: исследование Bitget Research

ВИКТОРИЯ, Сейшельские острова, 16 января 2025 г. /PRNewswire/ -- Новый отчет аналитического подразделения Bitget Research, входящего в структуру ведущей мировой криптовалютной биржи и Web3-компании Bitget, выявил значительные изменения в подходах к пенсионному планированию среди молодого поколения. Согласно исследованию, 20% представителей поколений Z и Альфа открыты к получению пенсий в криптовалюте, что отражает растущее доверие к альтернативным финансовым системам и цифровым деньгам.

Основные выводы:

78% респондентов выразили большее доверие к альтернативным вариантам пенсионных накоплений по сравнению с традиционными пенсионными системами.

20% представителей поколений Z и Альфа заявили о готовности получать пенсии в криптовалюте.

Более 40% молодых людей уже инвестировали в криптовалюты, демонстрируя сильный интерес к цифровым активам.

73% респондентов признались, что не полностью понимают, как работают традиционные пенсионные фонды.

Сдвиг в подходе к финансовому планированию

Отчет подчеркивает значительные изменения в отношении молодого поколения к финансовому планированию. Для поколений Z и Альфа традиционные пенсии, которые раньше считались основой финансовой безопасности, утратили свою привлекательность. Молодежь предпочитает современные и адаптивные решения, которые соответствуют их технически подкованному образу жизни и меняющимся приоритетам.

Изменение менталитета поколений

Поколения Z и Альфа, выросшие в эпоху стремительного технологического прогресса, проявляют финансовые предпочтения, отражающие их цифровой образ жизни. Многие из них скептически относятся к старым системам и все чаще склоняются к решениям на основе децентрализованных финансов и блокчейна. Согласно отчету, более 20% молодых людей готовы включить криптовалюту в свои пенсионные планы, считая это современным подходом к обеспечению своего финансового будущего.

«Это сигнал для финансовой индустрии», — сказала Грейси Чен, генеральный директор Bitget. — «Молодое поколение больше не удовлетворяется универсальными пенсионными системами. Они ищут современные решения, которые предоставляют больше контроля, гибкости и прозрачности».

Проблемы, которые необходимо решить

Несмотря на рост интереса к цифровым активам среди молодого поколения, такие препятствия, как волатильность криптовалют, регуляторная неопределенность и риски кибербезопасности, продолжают сдерживать их широкое распространение. Кроме того, многие молодые люди недостаточно осведомлены как о традиционных, так и о криптовалютных пенсионных системах.

В отчете подчеркивается необходимость решения этих проблем. Если внедрение криптопенсий будет выполнено правильно — с удобными интерфейсами, качественным образовательным контентом и усиленной защитой — цифровые активы смогут предложить прозрачный и эффективный способ накопления на будущее.

Что нужно знать финансовым учреждениям

Отчет направляет четкий сигнал правительствам и финансовым учреждениям: адаптируйтесь или рискуйте остаться позади. В выводах акцентируется внимание на следующих аспектах: