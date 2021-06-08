2021 SNEC丨Arctech начнет международные поставки солнечного трекера 1GW

На выставке SNEC 2021 компания Arctech подписала меморандум о намерениях с компанией Rodina, украинской энергетической корпорацией, предусматривающий поставки продукции для трекера 1GW и управление проектами в области солнечной энергетики по всему миру, что является прорывом в расширении рынка. В соответствии с соглашением в ближайшие два года компания Arctech выпустит 1GW трекер для проектов компании Rodina на мировых рынках, особенно на рынках Северной Америки, Центральной Азии и Восточной Европы. В то же время обе стороны договорились о совместной работе по управлению проектами в области солнечной энергетики и объеме услуг в области эксплуатации и технического обслуживания в будущем.

Штаб-квартира компании Rodina, основанной в 2013 году, находится в Киеве, Украина, а зарубежные представительства — в Беларуси, Казахстане и Турции. В настоящее время это единственная европейская компания, успешно реализующая проекты в области солнечной энергетики в Украине, Беларуси, России, Армении, Турции и Казахстане.

По состоянию на конец 2020 года компания Arctech поставила системы отслеживания и сортировки мощностью свыше 32 ГВт для почти 1100 солнечных электростанций в 40 странах через обширные торговые сети в Китае, Японии, Индии, США, Испании, Австралии, ОАЭ, Мексике, Чили, Бразилии, Вьетнаме и Аргентине. Четыре года подряд, с 2017 по 2020 год, она занимала 4-е место в мире среди производителей систем отслеживания (источник: IHS Markit и Wood Mackenzie).

«Мы рады сотрудничеству с крупной транснациональной энергетической компанией Rodina. Обе компании будут использовать сильные стороны и опыт друг друга и совместно работать над изучением новых бизнес-моделей, чтобы ускорить рост бизнеса по всему миру! Компания Arctech придерживается деловых ценностей, ориентированных на потребителей, и продолжает осуществлять свою деятельность на международном уровне в целях содействия большему числу клиентов и партнеров в получении взаимных выгод по всему миру», — заявил генеральный директор компании Arctech по международному бизнесу Аллен Цао (Allen Cao).

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