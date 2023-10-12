23 сентября 2023 г. в Шанхае завершилась 23-я Международная промышленная ярмарка (CIIF)

23-я Международная промышленная ярмарка Китая (CIIF) успешно завершилась 23 сентября 2023 г. в Шанхае, Китай

ШАНХАЙ, 12 октября 2023 г. /PRNewswire/ -- 23 сентября 2023 г. в выставочном комплексе National Exhibition and Convention Center (Шанхай) успешно завершилась 23-я Международная промышленная ярмарка Китая (CIIF 2023). В течение пяти дней выставки CIIF 2023 было представлено девять тематических выставочных зон, приняло участие свыше 2800 представителей 30 стран и регионов мира. Ярмарка проходила на выставочной площади около 300 000 кв. м, и около 1000 новых технологий и экспонатов выставлялись впервые. По состоянию на 14:00 23 сентября количество посетителей ярмарки достигло 205 000 человек.

The 23rd China International Industry Fair (CIIF)

1. CIIF создает место для инноваций и практической реализации выставляемых впервые экспонатов, достигая при этом новых высот

CIIF 2023 стала выставкой с наибольшим количеством выставляемых впервые экспонатов и технологий. Так, например, в секторе робототехники было представлено 320 новых продуктов, а ABB, FANUC, KUKA и Yaskawa Electric совместно представили серию новых продуктов-хитов.

2. CIIF Award поддерживает принцип «Сделано в Китае» и равняется на международный стандарт качества

Выставка CIIF 2023 в полной мере придерживалась международных стандартов проведения первоклассных промышленных выставок и продолжила продвигать ориентированную на рынок деятельность. Из рекордного количества экспонирующихся 559 участников 9 были удостоены награды CIIF Awards.

3. Ориентир на международное видение, содействие мировым промышленным инновациям и кооперации

Выставка CIIF 2023 нацелена на создание важных предпосылок для углубления международных инноваций и кооперации. Произошло возвращение большого числа международных участников, включая иностранные компании из США, Германии и других традиционных лидеров промышленности, а также появление новых участников из Казахстана и других стран, поддерживающих Организацию мирового сотрудничества «Шелковый путь».

4. Объединение ведущих экспертов и элит, поддержка тенденции на промышленные научно-технические инновации

На выставке CIIF 2023 прошло около 300 форумов и выставочных мероприятий одновременно, давая в полной мере возможность реализоваться диалогу профессионалов на высшем уровне.

Успешное проведение CIIF 2023 играет особую роль и имеет далеко идущую значимость в стремительном повышении уверенности в глобальной индустриальной экономике, защищая безопасность и стабильность мировой промышленной цепочки и цепочки поставок, улучшая статус и влияние Китая в мировой промышленной системе и демонстрируя решимость страны в углублении реформ и большей открытости миру.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2244507/image1.jpg

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