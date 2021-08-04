23-я Китайская международная выставка строительной отделки в Гуанчжоу подошла к концу

В этом году площадь ее экспозиции составила около 400 тысяч квадратных метров, что на 100 тысяч квадратных метров больше по сравнению с прошлым годом, охватив собой все 37 выставочных залов в зонах А, В и С Кантонского выставочного комплекса и все 6 выставочных залов Всемирного торгового центра Poly, что сделало ее самым крупномасштабным мероприятием подобного рода в мире. В мероприятии участвовали более 2000 экспонентов из 24 провинций Китая.

В рамках этой Выставки, стремящейся к активному лидерству в процессе инновационного развития отрасли, более эффективному обеспечению социально-экономического развития на местном уровне, а также удовлетворению потребности людей в повышении качества жизни, было проведено более 90 мероприятий, включая конференции и форумы высокого уровня, проходившие во время 4-дневной экспозиции. Помимо организации дискуссий по самым актуальным вопросам в сфере строительной отделки, дающих почву для размышлений, Выставка стала платформой, предоставляющей экспонентам возможности впервые демонстрировать свои новые продукты, проектные решения, материалы или технологии.

Выставка усилила меры по контролю за распространением COVID-19 при одновременном внедрении высоких экологических стандартов для создания энергосберегающей экспозиции. При полной поддержке со стороны местных органов власти организаторы Выставки составили строгий план работы по профилактике эпидемии, создав группу обслуживания на объекте и строго выполняя требования по контролю и профилактике, что в итоге обеспечило безопасность каждого участника.

«Успех выставки CBD 2021 сыграл достойную подражания ведущую роль общеотраслевого масштаба в постпандемическую эпоху. Мы продолжим вносить свой вклад в высококачественное развитие отрасли, а также стремиться к реализации нашей мечты о превращении выставки CBD в мировую выставку номер 1», — заявил Лю Сяоминь (Liu Xiaomin), главный управляющий компании CFTE — организатора выставки CBD 2021.

Кроме того, на 2022 год было объявлено дополнительное мероприятие. Выставка CBD (Шэньчжэнь) пройдет в Шэньчжэньском международном конгрессно-выставочном центре с 3 по 5 июля 2022 года.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1586950/IMAGE_1.jpg

SOURCE The China (Guangzhou) International Building Decoration Fair